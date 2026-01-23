VW California: Διπλή διάκριση στα “Motorhomes of the Year 2026”

Πάνω από 14.000 αναγνώστες συμμετείχαν στην ψηφοφορία

VW California: Διπλή διάκριση στα “Motorhomes of the Year 2026”
Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κατέκτησε διπλή σημαντική διάκριση στα βραβεία Motorhomes of the Year 2026, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς στον χώρο των αυτοκινούμενων οχημάτων στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από την ψηφοφορία των αναγνωστών του περιοδικού promobil. 

Το California κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία Compact Camper Buses, συγκεντρώνοντας το 25,1% των ψήφων, ενώ το Grand California κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Camper με μπάνιο, με 12,7%. Στη φετινή ψηφοφορία συμμετείχαν περισσότεροι από 14.000 αναγνώστες των περιοδικών promobil και Caravaning, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα και την αξιοπιστία του θεσμού. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CMT Stuttgart, μίας από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τουρισμού, camping και αναψυχής στην Ευρώπη. 

Το California βασίζεται στη μακριά έκδοση του Multivan και προσφέρει αυξημένους χώρους, έξυπνες λύσεις διαρρύθμισης και σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας. Η γκάμα του California περιλαμβάνει διεθνώς εκδόσεις από το California Beach έως τις πληρέστερες Coast και Ocean. Στην ελληνική αγορά διατίθεται το California Ocean, με ολοκληρωμένο εξοπλισμό κουζίνας, κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και plug-in hybrid σύστημα κίνησης με τετρακίνηση, στοιχείο που αντανακλά τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σύγχρονες λύσεις infotainment και ο φωνητικός βοηθός IDA με ενσωμάτωση ChatGPT. 

Γιατί αφορά το ελληνικό κοινό 

Σε μια χώρα όπου το ταξίδι, η φύση και το camping αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου lifestyle, το California απαντά στις ανάγκες όσων αναζητούν ελευθερία μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την ποιότητα. Η διάκρισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνει τη θέση του ως ενός από τα πιο ολοκληρωμένα campervans της αγοράς και ενισχύει τη δυναμική του και στην ελληνική αγορά, όπου το ενδιαφέρον για ταξίδια εμπειρίας και vanlife καταγράφει σταθερή άνοδο. 

 

