Ford: Η μεγάλη επιστροφή μετά από 22 χρόνια

΄Ετοιμη για μεγάλα πράγματα

Ford: Η μεγάλη επιστροφή μετά από 22 χρόνια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με πάνω από 125 χρόνια ιστορίας, καινοτομίας και αφοσίωσης στην υψηλή απόδοση, η Ford επιστρέφει στη Formula 1 ύστερα από 22 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την ίδια, όσο και τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η επάνοδος σηματοδοτεί παράλληλα την στρατηγική συνεργασία της Ford με την Red Bull Racing που φέρνει κοντά πρωτοποριακές μάρκες με παγκόσμια απήχηση, ενωμένες από το κοινό πάθος για την ταχύτητα, τους αγώνες και τη διαρκή τους δέσμευση να ξεπερνούν τα όρια. 

Ford: Η μεγάλη επιστροφή μετά από 22 χρόνια

Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 αποτελεί την απαρχή μιας νέας εποχής για το σπορ, καθώς  φέτος τίθενται σε ισχύ ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς που στόχο έχουν τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του θεσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford συνεργάζεται στενά με τη Red Bull Racing στο ντεμπούτο της Red Bull Ford Powertrains, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας στη Formula 1 ένα ενοποιημένο σχήμα, στο οποίο τόσο το πλαίσιο όσο και η προηγμένη μονάδα ισχύος σχεδιάζονται, εξελίσσονται και κατασκευάζονται κάτω από την ίδια στέγη. 

Ford: Η μεγάλη επιστροφή μετά από 22 χρόνια

Συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της νεοσύστατης Red Bull Ford Powertrains, η Ford εντάχθηκε στο φιλόδοξο εγχείρημα της Red Bull Racing το 2023 αποτελώντας έκτοτε Τεχνικό Συνεργάτη (Technical Partner) της ομάδας. Σήμερα, με τον αναβαθμισμένο ρόλο του Συνεργάτη Ομάδας (Team Partner), η εμβληματική αμερικανική μάρκα προσφέρει κρίσιμες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με υψηλή τεχνογνωσία και υποστήριξη στους σημαντικούς τομείς της κατασκευής, της ανάπτυξης και της μηχανολογικής εξέλιξης της μονάδας ισχύος ενισχύοντας τη δυναμική της Red Bull Racing ενόψει της νέας εποχής της Formula 1. 

Ford: Η μεγάλη επιστροφή μετά από 22 χρόνια

Η παρουσίαση των νέων χρωματισμών του μονοθεσίου της Oracle Red Bull Racing εν όψει της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για το 2026 φιλοξενήθηκε στον ανακαινισμένο Κεντρικό Σταθμό του Μίσιγκαν - ένα εμβληματικό κτίριο που αποκαταστάθηκε πλήρως από τη Ford Motor Company μέσα σε διάστημα μόλις έξι ετών. Η εκδήλωση περιελάβανε μια εις βάθος παρουσίαση του νέου κινητήρα και, βέβαια, τη δυνατότητα για μια πρώτη ματιά των νέων χρωμάτων του μονοθεσίου για το 2026, τα οποία ενσωματώνουν το γνωστό, εμβληματικό μπλε οβάλ της Ford, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική και τεχνολογική σύμπραξη των δύο οργανισμών. 

 

FORD
 |
FORMULA 1
 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
