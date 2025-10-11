Skoda Fabia 130 years: Το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών

Γράφει τη δική του ιστορία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.25 , 11:00 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
11.10.25 , 10:23 Λιοσίων: Ύποπτο αντικείμενο - Έκλεισαν δρόμοι
11.10.25 , 10:11 Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
11.10.25 , 09:25 Γάζα: Ένα ανθρώπινο ποτάμι Παλαιστινίων επιστρέφει στα σπίτια του
11.10.25 , 09:05 Skoda Fabia 130 years: Το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών
11.10.25 , 09:03 Ο πρίγκιπας που απαρνήθηκε τον θρόνο για να παντρευτεί πρώην μαφιόζου
11.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Οκτωβρίου
11.10.25 , 00:27 Χτύπησε τη σύντροφό του και την απείλησε με κουζινομάχαιρο
11.10.25 , 00:12 Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί
11.10.25 , 00:10 GNTM: Πώς μοιράστηκαν τα δωμάτια;
11.10.25 , 00:00 GNTM: Αυτό το μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία
10.10.25 , 23:47 Χειροπέδες Σε Ανθυποπλοίαρχο Του Λιμενικού Για Υπεξαίρεση Καυσίμων
10.10.25 , 23:27 Τενεσί: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - 19 αγνοούμενοι
10.10.25 , 23:17 Κοζάνη: Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση με το τσεκούρι στη ΔΟΥ
10.10.25 , 23:15 GNTM: Η έκπληξη περίμενε τα μοντέλα στη βίλα!
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
Λιοσίων: Ύποπτο αντικείμενο - Έκλεισαν δρόμοι
GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!
GNTM: Ποιοι μπήκαν στο σπίτι – Δες τα 19 μοντέλα που πέρασαν!
Ο πρίγκιπας που απαρνήθηκε τον θρόνο για να παντρευτεί πρώην μαφιόζου
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda Fabia 130 years: Το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον απόηχο των 130 χρόνων ιστορίας της, η Skoda παρουσιάζει το νέο Fabia 130 years – μια επετειακή έκδοση -περιορισμένης παραγωγής- που συνδυάζει δυναμισμό, τεχνολογική ακρίβεια και αγωνιστικό DNA.Το Fabia 130 years ξεχωρίζει με τις γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε σπόιλερ, αεροτομή και διαχύτη, καθώς και με ειδικά σήματα “130” στα φτερά και την πίσω πόρτα.

Βασισμένο στην επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, το Fabia 130 years προσφέρει ακόμη πιο αιχμηρή οδική συμπεριφορά, ενισχυμένη απόκριση και μοναδική αισθητική ταυτότητα. Ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, το νέο Fabia 130 αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Skoda Fabia 130 years: Το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 years συνδυάζει σπορ διάθεση και premium αίσθηση. Τα ηλεκτρικά σπορ καθίσματα με ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα προσφέρουν ιδανική στήριξη στις στροφές, ενώ το σπορ τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο συμπληρώνουν το performance περιβάλλον.Το Virtual Cockpit 10” περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η οθόνη infotainment 9” προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.

Skoda Fabia 130 years: Το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών

Η καρδιά του Fabia 130 years είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 130 kW / 177 PS και 250 Nm ροπής.Το Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης της Skoda Auto αναβάθμισε κρίσιμα εξαρτήματα – όπως την πολλαπλή εισαγωγής και τον αποσβεστήρα κραδασμών – ώστε να ανταποκρίνονται στη μεγαλύτερη ισχύ και στις αυξημένες στροφές λειτουργίας.Το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για ταχύτερες αλλαγές, διπλές μεταβάσεις στο Sport Mode και νέα λογική φρεναρίσματος για άμεση επαναεπιτάχυνση. Αποτέλεσμα:· 0–100 km/h σε 7,4’’,· 60–100 km/h σε 3,8’’, 80–120 km/h σε 4,8’’, με τελική ταχύτητα 228 km/h – επιδόσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική πλευρά του Fabia.

Skoda Fabia 130 years: Το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών
Το Fabia 130 years διαθέτει σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 15 mm και ζάντες 18” Libra, προσφέροντας κορυφαία σταθερότητα και αίσθηση ελέγχου. Μέσω του μενού του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πρόσβαση στο δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων (ASR/ESC):· ASR Off, για ελεγχόμενη ολίσθηση σε ασφαλείς συνθήκες,· ASR Sport + ESC Sport, για μεγαλύτερη ελευθερία τροχών και πιο καθυστερημένη επέμβαση του ESC, προσφέροντας πιο «ζωντανή» και αυθεντική οδηγική εμπειρία.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA FABIA 130 YEARS
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top