Skoda Fabia 130 years: Το ταχύτερο Fabia όλων των εποχών

Στον απόηχο των 130 χρόνων ιστορίας της, η Skoda παρουσιάζει το νέο Fabia 130 years – μια επετειακή έκδοση -περιορισμένης παραγωγής- που συνδυάζει δυναμισμό, τεχνολογική ακρίβεια και αγωνιστικό DNA.Το Fabia 130 years ξεχωρίζει με τις γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε σπόιλερ, αεροτομή και διαχύτη, καθώς και με ειδικά σήματα “130” στα φτερά και την πίσω πόρτα.

Βασισμένο στην επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, το Fabia 130 years προσφέρει ακόμη πιο αιχμηρή οδική συμπεριφορά, ενισχυμένη απόκριση και μοναδική αισθητική ταυτότητα. Ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, το νέο Fabia 130 αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 years συνδυάζει σπορ διάθεση και premium αίσθηση. Τα ηλεκτρικά σπορ καθίσματα με ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα προσφέρουν ιδανική στήριξη στις στροφές, ενώ το σπορ τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο συμπληρώνουν το performance περιβάλλον.Το Virtual Cockpit 10” περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η οθόνη infotainment 9” προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.

Η καρδιά του Fabia 130 years είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 130 kW / 177 PS και 250 Nm ροπής.Το Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης της Skoda Auto αναβάθμισε κρίσιμα εξαρτήματα – όπως την πολλαπλή εισαγωγής και τον αποσβεστήρα κραδασμών – ώστε να ανταποκρίνονται στη μεγαλύτερη ισχύ και στις αυξημένες στροφές λειτουργίας.Το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για ταχύτερες αλλαγές, διπλές μεταβάσεις στο Sport Mode και νέα λογική φρεναρίσματος για άμεση επαναεπιτάχυνση. Αποτέλεσμα:· 0–100 km/h σε 7,4’’,· 60–100 km/h σε 3,8’’, 80–120 km/h σε 4,8’’, με τελική ταχύτητα 228 km/h – επιδόσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική πλευρά του Fabia.



Το Fabia 130 years διαθέτει σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 15 mm και ζάντες 18” Libra, προσφέροντας κορυφαία σταθερότητα και αίσθηση ελέγχου. Μέσω του μενού του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πρόσβαση στο δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων (ASR/ESC):· ASR Off, για ελεγχόμενη ολίσθηση σε ασφαλείς συνθήκες,· ASR Sport + ESC Sport, για μεγαλύτερη ελευθερία τροχών και πιο καθυστερημένη επέμβαση του ESC, προσφέροντας πιο «ζωντανή» και αυθεντική οδηγική εμπειρία.