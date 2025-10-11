Χτύπησε τη σύντροφό του και την απείλησε με κουζινομάχαιρο

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας φέρνει στο φως το Star. Θύμα αυτή τη φορά μια νεαρή γυναίκα, η οποία για να γλιτώσει από τον σύντροφό της κλειδώθηκε στο μπάνιο. Ο δράστης, αφού την χτύπησε στο πρόσωπο επανειλημμένα, άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και απείλησε να τη σκοτώσει. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.

Τη χτύπησε και την απείλησε με κουζινομάχαιρο - Το θύμα κλειδώθηκε στο μπάνιο για να σωθεί

Του είπε πως θέλει να χωρίσουν και του ζήτησε να φύγει από το σπίτι της. Εκείνος ξεκίνησε να φωνάζει, να χάνει τον έλεγχο. Το θύμα προσπάθησε να τον καθησυχάσει, έστελνε μηνύματα στις φίλες της ζητώντας συμβουλές πως να το διαχειριστεί. Ο δράστης θεωρούσε ότι μιλάει με κάποιον άλλον άνδρα... Η κατάσταση ξέφυγε.

«Μου είπε ''δε με νοιάζει αν μπω φυλακή'' και πήρε το μαχαίρι»

«Πηγαίνω στο δωμάτιο, μπαίνει με φόρα, είχε αλλάξει τελείως. Γυάλιζε το μάτι του εκείνη τη στιγμή και μου λέει δε θα είσαι με το κινητό. Μου το είπε δύο φορές και του είπα φύγε λίγο και μετά άρχισε και με χτύπαγε. Με χτύπησε τρεις φορές με το χέρι του στο κούτελο πολύ δυνατά, είχε χάσει τον έλεγχο. Είπε ''δε με νοιάζει αν μπω φυλακή, εγώ θα ξαναβγώ''. Είχε πάρει φωτιά ολόκληρος, πηγαίνει στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι κι εγώ μπήκα κατευθείαν στο μπάνιο και προσπάθησα κάπως έτσι να επικοινωνήσω με κάποιον».

Ενώ ήταν κλειδωμένη στο μπάνιο, κάλεσε τον φίλο της να τη βοηθήσει

Φώναζε ότι θα την σκοτώσει. Η κοπέλα έτρεμε από τον φόβο της κι όμως βρήκε τη δύναμη να πάρει τηλέφωνο έναν φίλο της κι εκείνος με τη σειρά του κάλεσε το 100. Ενώ ήταν κλειδωμένη στο μπάνιο, άκουσε το μαχαίρι να πέφτει στο έδαφος. Λίγα λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

«Δεν έχω κάνει τίποτα, αρνούμαι τις κατηγορίες», είπε ο δράστης.

Το δικαστήριο αρχικά αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο με τον όρο να μην πλησιάζει τη κοπέλα και να μην επικοινωνεί μαζί της.

«Σήμερα ήταν η τρίτη κατά σειρά αναβολή, το δικαστήριο ανέβαλε επ' αόριστον και δεν διατήρησε οποιοδήποτε περιοριστικό όρο. Το θύμα δεν προσήλθε σε κανένα από τα τρία δικαστήρια Δεν έχει σκοπό ούτε να την πλησιάσει, ούτε να επικοινωνήσει μαζί της», λέει ο Ευάγγελος Τρουμπετάρης συνήγορος του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με στοιχεία από την αστυνομία κάθε μέρα οι αρχές διαχειρίζονται περίπου 100 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα, με τις 80 να είναι στην Αθήνα.