Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει λευκή επιταγή στον πρωθυπουργό ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Ο Λεκορνί σε ανακοίνωσή του είπε ότι δέχεται από καθήκον την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026. Είπε επίσης ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.

Γαλλία: Αποστολή τελευταίας ευκαιρίας για τον Λεκορνί

Η ακροδεξιά και η Ανυπότακτη Γαλλία θα καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης Λεκορνί

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο επαναδιόρισε πρωθυπουργό ο πρόεδρος Μακρόν.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί

Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβερνήσης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

