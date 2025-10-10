GNTM: Το λάθος που έκανε η Άννα Μαρία στην πασαρέλα

Της κόστισε τη θέση της στο σπίτι του GNTM

Media
Στο GNTM, η πασαρέλα δεν είναι μόνο μια δοκιμασία για το περπάτημα και το στιλ, αλλά και μια ευκαιρία για τα μοντέλα να δείξουν τη μοναδική τους προσωπικότητα.

Κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής παρουσίασης, η Άννα-Μαρία αντιμετώπισε ένα πολύπλοκο φόρεμα με κορδέλες και λουριά, που απαιτούσε απόλυτο έλεγχο και δημιουργικότητα. Παρά τις δυσκολίες, η ίδια προσπάθησε να βάλει τη δική της υπογραφή, προσθέτοντας προσωπικότητα και κίνηση στο look της.

GNTM: Το Λάθος Που Έκανε Η Άννα Μαρία Στην Πασαρέλα

GNTM: Το λάθος που έκανε η Άννα Μαρία στην πασαρέλα

Οι κριτές όμως παρατήρησαν ότι η διαχείριση του ρούχου δεν ήταν πλήρως επιτυχημένη.

«Γιατί το κάνει αυτό;» αναρωτήθηκε ο Άγγελος Μπράτης και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τόνισε: «Θα τις ξηλώσω τις κορδέλες!».

«Σε έφαγε το ρούχο», τόνισαν, σημειώνοντας ότι το πλεονέκτημα ενός εντυπωσιακού φορέματος είναι να ξέρεις πώς να το χειριστείς σωστά. Η μόδα είναι ένας συνδυασμός δημιουργικότητας και επαγγελματισμού, και σε αυτή τη φάση το ζητούμενο ήταν η προσωπικότητα να αναδειχθεί με τρόπο που να υπηρετεί το ρούχο και την εικόνα της πασαρέλας.

Η ίδια απάντησε ότι θέλησε να βάλει τη δική της προσωπικότητα!

GNTM: Το λάθος που έκανε η Άννα Μαρία στην πασαρέλα

Αντίθετα, η Αγγέλικα κατάφερε να αναδείξει το φόρεμά της με τρόπο εντυπωσιακό, συνδυάζοντας στιλ και αυτοπεποίθηση. Οι κριτές αποφάσισαν ότι η παρουσία της ξεχώρισε, δίνοντάς της το πράσινο φως για να συνεχίσει στο παιχνίδι. «Αγγέλικα, περνάς. Είσαι υπέροχη και έδειξες ότι μπορείς να συνδυάσεις προσωπικότητα και επαγγελματισμό», τόνισαν.

Η Άννα-Μαρία από την άλλη ένιωσε απογοητευμένη, αναγνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα το φόρεμά της. Παρόλα αυτά, η εμπειρία αυτή της έδωσε πολύτιμα μαθήματα για το πώς η προσωπικότητα και η δημιουργικότητα πρέπει να συνδυάζονται με την τεχνική στην πασαρέλα.

Η στιγμή αυτή του GNTM τόνισε πόσο σημαντικό είναι τα μοντέλα να μπορούν να διαχειρίζονται προκλήσεις, να προσαρμόζονται και να αναδεικνύουν τη μοναδικότητά τους χωρίς να χάνουν τον επαγγελματισμό τους. Όπως σχολίασαν οι κριτές, η μόδα είναι μια ρόδα που γυρίζει, αλλά η ουσία παραμένει: τα ρούχα πρέπει να πουληθούν και να παρουσιαστούν με την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Τελικά, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε ένα καθοριστικό μάθημα για την Άννα-Μαρία, ενώ η Αγγέλικα απέδειξε πως η σωστή διαχείριση του look και η αυτοπεποίθηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πασαρέλα του GNTM.

Η Αγγέλικα μπήκε στο σπίτι του GNTM

Η Αγγέλικα μπήκε στο σπίτι του GNTM
GNTM
 |
GNTM 2025
