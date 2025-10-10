GNTM: Η απίστευτη ανατροπή στο battle της Άννας με τη Χριστίνα!

Πώς αντέδρασαν οι κριτές στο πιο συναρπαστικό battle της σεζόν

Η ένταση χτύπησε κόκκινο στο σημερινό επεισόδιο του GNTM, καθώς η Άννα και η Χριστίνα βρέθηκαν αντιμέτωπες σε ένα από τα πιο απαιτητικά και θεαματικά battles μέχρι στιγμής.

Δύο κορίτσια με έντονη προσωπικότητα, διαφορετικό στυλ και κοινό στόχο: τη θέση στο σπίτι του GNTM.

Από την πρώτη στιγμή, οι δύο διαγωνιζόμενες έδειξαν πως γνωρίζουν καλά το σώμα και τις κινήσεις τους. Η Άννα κινήθηκε με ψυχραιμία και απόλυτο έλεγχο, ενώ η Χριστίνα εντυπωσίασε με πάθος και αυθορμητισμό. Οι κριτές —μεταξύ τους και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου— σχολίασαν πως «ήταν σαν να είναι συγχρονισμένες», με την ένταση να κορυφώνεται όσο η πασαρέλα μετατρεπόταν σε πραγματικό πεδίο μάχης.

Μετά την πασαρέλα, η Ηλιάνα τους είπε: «Σας θέλουμε πολύ κια τις δυο!».

«Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Άννα μου, είσαι μία ιέρεια. Χριστίνα, είσαι μία δάδα. Τι θα κάνουμε τώρα, πού θα πάμε», αναρωτήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς!

Άννα - Χριστίνα

Άννα - Χριστίνα

Η Άννα χαρακτηρίστηκε από τους κριτές ως «ξεκάθαρα μοντέλο», με κίνηση και παρουσία που παραπέμπουν σε επαγγελματία. Από την άλλη, η Χριστίνα ξεχώρισε για τον ενθουσιασμό και την ενέργειά της, στοιχεία που «θα τη βοηθήσουν πολύ στην πορεία», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κριτές!

Η τελική απόφαση, ωστόσο, έφερε την απόλυτη ανατροπή αφού πέρασαν και οι δυο μέσα στο σπίτι!

«Οπότε, λοιπόν, σε αυτή τη φάση αποφασίσαμε ότι θα περάσει το κορίτσι εκείνο που έχει περισσότερα στοιχεία μοντέλου. Η οποία είναι... η Άννα. Και η Χριστίνα, όμως!» ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

GNTM: Η απίστευτη ανατροπή στο battle της Άννας με τη Χριστίνα!

Η Άννα εντυπωσίασε στην πασαρέλα

Η Χριστίνα πέρασε κι εκείνη στο σπίτι του GNTM

Η Χριστίνα πέρασε κι εκείνη στο σπίτι του GNTM

GNTM: Η απίστευτη ανατροπή στο battle της Άννας με τη Χριστίνα!

Τα κορίτσια ενθουσιάστηκαν όταν άκουσαν ότι πέρασαν και οι δυο!
GNTM
 |
GNTM 2025
