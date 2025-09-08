Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Έκδόσεις και νέοι κινητήρες

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήρως ανασχεδιασμένη, η 6η γενιά του Renault Clio είναι πάνω απ' όλα εντυπωσιακή, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας.

Το αμάξωμα του νέου Clio δείχνει – και είναι - μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που φτάνει από τα 4,05 στα 4,12μ. (μεγαλύτερο κατά 67χλστ.), με μεγαλύτερους προβόλους και πλάτος αυξημένο κατά 39χλστ. (από 1,73 σε 1,77μ). Το ύψος διατηρείται σε λογικά πλαίσια φτάνοντας στο 1,45μ. (αυξημένο μόνο κατα 11χλστ.).Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391λίτρα (ανάλογα με τον κινητήρα και είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο, κατά 40χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, κατώφλι φόρτωσης

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Πέρα από την υψηλή αισθητική του, ενσωματώνει και αρκετά λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Το σύστημα OpenR Link με το ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων της Google τοποθετείται για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο εκδόσεων της γκάμας. Περιλαμβάνει δύο οθόνες των 10 ιντσών, η μία εκ των οποίων είναι κεντρική με ελαφρά κλίση προς τον οδηγό, και μια πλήρη σουίτα δικτυωμένων υπηρεσιών infotainment, όπως τα Google Maps, Google Assistant (που δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ελέγχει και ορισμένες λειτουργίες του οχήματος) και το Google Play (που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 100 εφαρμογές). 

Για παράδειγμα, ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί από 3,3 σε 2,6, γεγονός που εξασφαλίζει στον οδηγό μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης. Ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης, με το καθένα να διαθέτει και συγκεκριμένο φωτισμό για το εσωτερικό. Το καινούργιο design των καθισμάτων χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά, επενδύσεις με νέο μοτίβο και έγχρωμες εμφανείς ραφές (ανάλογα με την έκδοση), συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εικόνας δυναμισμού ακόμα και από τη θέση οδήγησης του νέου Clio.

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται μία διπλή οθόνη σχήματος V με σύστημα πολυμέσων OpenR Link και ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, το πρώτο μοντέλο στην κατηγορία με παρόμοια συστήματα, καθώς και πλήθος τεχνολογικών χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων έως και 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), που αναβαθμίζουν και τοποθετούν το Clio στα όρια της ανώτερης κατηγορίας. 

Το νέο Renault Clio προσφέρει επιδόσεις ανώτερου επιπέδου καθώς διατίθεται με τέσσερις νέους, δυναμικούς κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους και έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες του πλαισίου, καθώς και το φαρδύτερο μετατρόχιο του αυτοκινήτου. 

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Ο full hybrid κινητήρας E-Tech των 160hp αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio της έκτης γενιάς. Αυτό το σύνολο που εξελίχθηκε από την Horse Powertrain, προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης (ειδικά με το έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών), κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 8,3δλ. βελτιωμένη κατά 1δλ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) και ασυναγώνιστο επίπεδο οικονομίας & αποδοτικότητας (δεν χρειάζεται σύνδεση με εξωτερική παροχή ρεύματος για την επαναφόρτισή του). Οι εκπομπές του CO2 δεν ξεπερνούν τα 89g/km (τιμή ρεκόρ), ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9λ/100χλμ. – τιμή μικρότερη από την full hybrid E-Tech έκδοση των 145hp και έως και 40% μικρότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης.

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο Clio full hybrid E-Tech 160hp μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα και γύρω από τις πόλεις και να διανύει έως και 1.000 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh με νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη, με προσαρμοσμένες σχέσεις μετάδοσης.

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Το κιβώτιο που συνοδεύει τον κινητήρα full hybrid E-Tech 160hp έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερεις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως. 

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο κινητήρα TCe 1,2λ. που αποδίδει 115hp – μια πολύ σημαντική βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Διατίθεται με χειροκίνητο ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο: ένα εξαιρετικά γρήγορο και πολύ οικονομικό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC έξι σχέσεων, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι. 

Εκτός από το αυτόματο χειρόφρενο, το οποίο διατίθεται ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, το νέο Renault Clio διαθέτει περισσότερα, όσο ποτέ άλλοτε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Για το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθενται έως και 29 τέτοια συστήματα (ανάλογα με την έκδοση), συμπεριλαμβανομένων και αρκετών που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Clio.

Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και μία έκδοση Eco-G με έναν 3κύλινδρο κινητήρα bi-fuel (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, με αυτόματο κιβώτιο EDC, που αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.To νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2026.


 

 

RENAULT
 |
RENAULT CLIO
 |
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
 |
RENAULT CLIO 2025
