Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα

Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα
Το νέο Xciting VS 400 E5+ είναι το maxi scooter επόμενης γενιάς που ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις όσων αναβατών αναζητούν μια καλή επιλογή στην κατηγορία των Sport Touring scooter μεσαίου κυβισμού.

Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα 

Ο προδιαγραφών Euro 5+ υγρόψυκτος κινητήρας ανήκει στη νέα γενιά G5-SC της Kymco, με τεχνολογία χαμηλών τριβών και μειωμένων κραδασμών. Διαθέτει 1 ΕΕΚ και τετραβάλβιδη κεφαλή, με την τροφοδοσία να γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού.

Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα 

Η ιπποδύναμη φτάνει τους 34Hp και η ροπή τα 3,8kgm, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και δικαιολογώντας τον τίτλο “Xciting” (συναρπαστικό) ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται επιταχύνσεις από στάση και εν κινήσει που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τον πλέον απαιτητικό αναβάτη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον τομέα των φρένων, όπου υπάρχουν τρία κυματιστά δισκόφρενα (τύπου μαργαρίτα), με τις τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά να έχουν ακτινική διάταξη. Τo δικάναλο ABS της Bosch στην πλέον εξελιγμένη έκδοσή του και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) με τη δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης είναι συστατικά στοιχεία που αυξάνουν την ασφάλεια του συνόλου σε κάθε οδηγική και οδική συνθήκη.

Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα 

Η διάθεση του νέου Xciting VS 400 Ε5+ μόλις ξεκίνησε στη χώρα μας, με την τιμή του να έχει διαμορφωθεί στα 7.195€. Διατίθεται σε τρεις χρωματικούς συνδυασμούς, τους δύο νέους Dim Black Matt, Deep Sea blue και τον πλέον σπορτίφ Limited Edition. Καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας.
 

