Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

η καινοτομία στην κατηγορία των Plug-In Hybrid

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
03.09.25 , 13:56 Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.25, 11:23
Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο 08 θέτει νέα πρότυπα για την καινοτομία, την απόδοση και την άνεση στην κατηγορία των υβδριδικών SUV.Μέρος του Ομίλου Geely Holding — μαζί με τις Volvo, Polestar, Lotus και Zeekr — η Lynk & Co έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη τα τελευταία επτά χρόνια με αποθήκη ανταλλακτικών και ισχυρό δίκτυο περισσότερων από 350 εξουσιοδοτημένων σημείων service, συμπεριλαμβανομένων 12 στην Ελλάδα. Αυτή η υποδομή εξασφαλίζει απαράμιλλη υποστήριξη μετά την πώληση για μια αυξανόμενη κοινότητα οδηγών.

Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Νέο πρότυπο στην απόδοση Plug-In Hybrid
Κατασκευασμένο στην προηγμένη πλατφόρμα CMA Evo (που μοιράζεται επίσης με μοντέλα της Volvo), το Lynk & Co 08 συνδυάζει έναν 1,5-λίτρο turbo κινητήρα βενζίνης με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα για συνδυασμένη ισχύ συστήματος περίπου 345 PS και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα. Το 08 είναι το πρώτο αυτοκίνητο στην Ευρώπη που προσφέρει έως 200 km καθαρά ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) — περισσότερο από διπλάσια από τον μέσο όρο της κατηγορίας του. Σε συνδυασμό με δεξαμενή καυσίμου 60 λίτρων, επιτυγχάνει εξαιρετική συνολική αυτονομία άνω των 1.000 km, καθιστώντας το ιδανικό, τόσο για την πόλη όσο και για μεγάλα ταξίδια.

Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Γρήγορη και Ευέλικτη Φόρτιση
Εκτός από την τυπική AC φόρτιση, το Lynk & Co 08 είναι ένα από τα μόλις τρία PHEV στην Ελλάδα που διαθέτει DC γρήγορη φόρτιση 85 kW, επιτρέποντας στην μπαταρία να φορτιστεί από 10% σε 80% σε μόλις 33 λεπτά — τέλειο για απαιτητικούς αστικούς τρόπους ζωής. Η οικονομία καυσίμου είναι εξίσου εντυπωσιακή, με κατανάλωση μόλις 0,9 L/100 km (WLTP) και εκπομπές CO₂ μόλις 23 g/km σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο Euro 6E-Bis.

Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Premium άνεση συναντά τεχνολογία αιχμής
Η καμπίνα του 08 έχει σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί τα premium SUV τόσο σε χώρο όσο και σε εκλεπτυσμένη αισθητική. Με μήκος 4.820 mm, πλάτος 1.915 mm και ύψος 1.685 mm με μεταξόνιο 2.848 mm, προσφέρει γενναιόδωρο χώρο για τους επιβάτες και χωρητικότητα αποσκευών έως 1.277 λίτρα.
Ο στάνταρντ εξοπλισμός περιλαμβάνει:
⦁    Πανοραμική οροφή για εμπειρία γεμάτη φως
⦁    Ηλεκτρικό πορτ-μπαγκάζ για εύκολη πρόσβαση
⦁    Θερμαινόμενα και αεριζόμενα δερμάτινα καθίσματα για άνεση όλο το χρόνο
⦁    Matrix LED προβολείς για βελτιωμένη νυχτερινή ορατότητα
Για τους λάτρεις του ήχου, το Lynk & Co 08 εισάγει στην Ελλάδα ένα σύστημα ήχου Harman Kardon 1.600 watt με 23 ηχεία, συμπεριλαμβανομένων ηχείων στα προσκέφαλα για κρυστάλλινα καθαρές οδηγίες πλοήγησης και hands-free κλήσεις.

Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Προηγμένη ασφάλεια και υποστήριξη οδηγού.
Εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Level 2, το 08 διαθέτει:
⦁    Adaptive cruise control
⦁    Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και προειδοποίηση εκτροπής από λωρίδα
⦁    Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
⦁    Παρακολούθηση τυφλού σημείου
⦁    360° κάμερες περιβάλλοντος χώρου για άνετο παρκάρισμα
Η συνδεσιμότητα είναι εξίσου πρωτοποριακή, με Apple CarPlay, Android Auto, 5G συνδεσιμότητα και ασύρματη φόρτιση ως τυπικό εξοπλισμό.

Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Εξαιρετική αξία για ιδιώτες και εταιρικούς αγοραστές.
Με τιμή από €52.490 στην Ελλάδα, οι εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές CO₂ του Lynk & Co 08 το κάνουν επιλέξιμο για μηδενική φορολογία benefit-in-kind για οδηγούς εταιρικών αυτοκινήτων .Με τον συνδυασμό πρωτοποριακής ηλεκτρικής αυτονομίας, ικανότητας γρήγορης φόρτισης, πολυτελούς άνεσης και ανταγωνιστικής τιμολόγησης, η ζήτηση για το Lynk & Co 08 αναμένεται να είναι ισχυρή. Η SEEAG συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους πελάτες να εγγραφούν νωρίς για να εξασφαλίσουν μία από τις πρώτες παραδόσεις.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LYNK & CO
 |
LYNK & CO 08
 |
ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top