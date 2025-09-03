Lynk & Co 08: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Το νέο 08 θέτει νέα πρότυπα για την καινοτομία, την απόδοση και την άνεση στην κατηγορία των υβδριδικών SUV.Μέρος του Ομίλου Geely Holding — μαζί με τις Volvo, Polestar, Lotus και Zeekr — η Lynk & Co έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη τα τελευταία επτά χρόνια με αποθήκη ανταλλακτικών και ισχυρό δίκτυο περισσότερων από 350 εξουσιοδοτημένων σημείων service, συμπεριλαμβανομένων 12 στην Ελλάδα. Αυτή η υποδομή εξασφαλίζει απαράμιλλη υποστήριξη μετά την πώληση για μια αυξανόμενη κοινότητα οδηγών.



Νέο πρότυπο στην απόδοση Plug-In Hybrid

Κατασκευασμένο στην προηγμένη πλατφόρμα CMA Evo (που μοιράζεται επίσης με μοντέλα της Volvo), το Lynk & Co 08 συνδυάζει έναν 1,5-λίτρο turbo κινητήρα βενζίνης με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα για συνδυασμένη ισχύ συστήματος περίπου 345 PS και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα. Το 08 είναι το πρώτο αυτοκίνητο στην Ευρώπη που προσφέρει έως 200 km καθαρά ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) — περισσότερο από διπλάσια από τον μέσο όρο της κατηγορίας του. Σε συνδυασμό με δεξαμενή καυσίμου 60 λίτρων, επιτυγχάνει εξαιρετική συνολική αυτονομία άνω των 1.000 km, καθιστώντας το ιδανικό, τόσο για την πόλη όσο και για μεγάλα ταξίδια.



Γρήγορη και Ευέλικτη Φόρτιση

Εκτός από την τυπική AC φόρτιση, το Lynk & Co 08 είναι ένα από τα μόλις τρία PHEV στην Ελλάδα που διαθέτει DC γρήγορη φόρτιση 85 kW, επιτρέποντας στην μπαταρία να φορτιστεί από 10% σε 80% σε μόλις 33 λεπτά — τέλειο για απαιτητικούς αστικούς τρόπους ζωής. Η οικονομία καυσίμου είναι εξίσου εντυπωσιακή, με κατανάλωση μόλις 0,9 L/100 km (WLTP) και εκπομπές CO₂ μόλις 23 g/km σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο Euro 6E-Bis.



Premium άνεση συναντά τεχνολογία αιχμής

Η καμπίνα του 08 έχει σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί τα premium SUV τόσο σε χώρο όσο και σε εκλεπτυσμένη αισθητική. Με μήκος 4.820 mm, πλάτος 1.915 mm και ύψος 1.685 mm με μεταξόνιο 2.848 mm, προσφέρει γενναιόδωρο χώρο για τους επιβάτες και χωρητικότητα αποσκευών έως 1.277 λίτρα.

Ο στάνταρντ εξοπλισμός περιλαμβάνει:

⦁ Πανοραμική οροφή για εμπειρία γεμάτη φως

⦁ Ηλεκτρικό πορτ-μπαγκάζ για εύκολη πρόσβαση

⦁ Θερμαινόμενα και αεριζόμενα δερμάτινα καθίσματα για άνεση όλο το χρόνο

⦁ Matrix LED προβολείς για βελτιωμένη νυχτερινή ορατότητα

Για τους λάτρεις του ήχου, το Lynk & Co 08 εισάγει στην Ελλάδα ένα σύστημα ήχου Harman Kardon 1.600 watt με 23 ηχεία, συμπεριλαμβανομένων ηχείων στα προσκέφαλα για κρυστάλλινα καθαρές οδηγίες πλοήγησης και hands-free κλήσεις.

Προηγμένη ασφάλεια και υποστήριξη οδηγού.

Εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Level 2, το 08 διαθέτει:

⦁ Adaptive cruise control

⦁ Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και προειδοποίηση εκτροπής από λωρίδα

⦁ Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

⦁ Παρακολούθηση τυφλού σημείου

⦁ 360° κάμερες περιβάλλοντος χώρου για άνετο παρκάρισμα

Η συνδεσιμότητα είναι εξίσου πρωτοποριακή, με Apple CarPlay, Android Auto, 5G συνδεσιμότητα και ασύρματη φόρτιση ως τυπικό εξοπλισμό.



Εξαιρετική αξία για ιδιώτες και εταιρικούς αγοραστές.

Με τιμή από €52.490 στην Ελλάδα, οι εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές CO₂ του Lynk & Co 08 το κάνουν επιλέξιμο για μηδενική φορολογία benefit-in-kind για οδηγούς εταιρικών αυτοκινήτων .Με τον συνδυασμό πρωτοποριακής ηλεκτρικής αυτονομίας, ικανότητας γρήγορης φόρτισης, πολυτελούς άνεσης και ανταγωνιστικής τιμολόγησης, η ζήτηση για το Lynk & Co 08 αναμένεται να είναι ισχυρή. Η SEEAG συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους πελάτες να εγγραφούν νωρίς για να εξασφαλίσουν μία από τις πρώτες παραδόσεις.

