Leapmotor B10: Έρχεται για να κάνει την διαφορά

Όλα όσα πρέεπι να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Αυτοκινητο
Αυτοκινητο
Leapmotor B10: Έρχεται για να κάνει την διαφορά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το νέο B10 η Leapmotor προσδιορίζει εκ νέου την κορυφαία τεχνολογία, το μοντέρνο σχεδιασμό και τον πλούσιο εξοπλισμό στα C-SUV, τη σημαντικότερη από πλευράς πωλήσεων κατηγορία της Ευρωπαϊκής αγοράς. Με μήκος 4,52 m, πλάτος 1,89 και ύψος 1,66 m, το μέγεθος του B10 πετυχαίνει τον ιδανικό συνδυασμό κόμπακτ αμαξώματος και μεγάλης καμπίνας. Χάρη στο μεταξόνιο των 2,74 m οι χώροι στο πίσω κάθισμα είναι από τους μεγαλύτερους στα C-SUV, ενώ υπάρχουν 22 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα.

Leapmotor B10: Έρχεται για να κάνει την διαφορά

Στο ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.Η ευχάριστη, άνετη και ασφαλής συμβίωση με το B10 ήταν πρωταρχικό ζητούμενο κατά το σχεδιασμό του, κάτι που φαίνεται τόσο από τη διαδραστική επικοινωνία του οδηγού με το αυτοκίνητο, όσο και από τα 17 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης.

Leapmotor B10: Έρχεται για να κάνει την διαφορά

Το πρώτο μοντέλο της οικογένειας B της Leapmotor βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP3.5 και υιοθετεί κορυφαία τεχνολογία. Για την κίνηση του αυτοκινήτου φροντίζει ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 218 HP και ροπή 240 Nm, με την αρωγή των οποίων το B10 ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8” και έχει τελική ταχύτητα 170 km/h.

Leapmotor B10: Έρχεται για να κάνει την διαφορά

Στοιχεία όπως η απόλυτα ισορροπημένη κατανομή βάρους εμπρός-πίσω (50:50), το πίσω σύστημα με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων καθώς και οι ρυθμίσεις από τους μηχανικούς της Stellantis, υπόσχονται οδηγική εμπειρία κορυφαίου επιπέδου. Τα άριστα δυναμικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την ποιοτική και αθόρυβη κύλιση δίνουν στο B10 αίσθηση πολυτέλειας που δεν έχει αντίπαλο.

Leapmotor B10: Έρχεται για να κάνει την διαφορά

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές: Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 km στον μικτό κύκλο WLTP ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με αυτονομία 434 km. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.

Στην Ελλάδα το Leapmotor Β10 αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μέσα από επιλεγμένα σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) που εγγυώνται την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών σε ολόκληρη τη χώρα.

