Honda ADV350: Ποιό είναι το κέρδος στην αγορά του

Μια προσφορά για... λίγους

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 11:16 Ανδρομάχη: Ποζάρει με κόκκινο μπικίνι και «ρίχνει» το Instagram
12.08.25 , 11:10 Μεγάλη φωτιά στη Ζακύνθο: Κοντά σε χωριό οι φλόγες - Συνεχείς εκκενώσεις
12.08.25 , 11:02 Άγρια συμπλοκή σε πανηγύρι- Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν
12.08.25 , 10:54 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο λόγος που... καίγεται στις διακοπές του στο Ιόνιο
12.08.25 , 10:30 Οι αυξήσεις σε συντάξεις - μισθούς στρατιωτικών και απόστρατων
12.08.25 , 10:21 Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Τα παθιασμένα φιλιά στις διακοπές τους
12.08.25 , 10:17 Σαντορίνη: Έλεχοι ΑΑΔΕ σε ημερόπλοια- Παρίσταναν τους τουρίστες οι ελεγκτές
12.08.25 , 10:16 Νωρίτερα οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
12.08.25 , 09:45 Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»
12.08.25 , 09:21 Παπαγεωργίου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Καραβασάνη
12.08.25 , 09:16 Honda ADV350: Ποιό είναι το κέρδος στην αγορά του
12.08.25 , 09:12 Καιρός: Boριάδες μέχρι και 7 μποφόρ σε Αιγαίο, Κάβο Ντόρο, νότια Εύβοια
12.08.25 , 09:05 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μοναδικές διακοπές στη Λευκάδα με τον γιο του, Πάρη
12.08.25 , 09:03 Το τέλος της Κλεοπάτρας: Δολοφονία ή αυτοκτονία;
12.08.25 , 09:02 «Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 ευρώ»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον αστυνομικό
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Honda ADV350: Ποιό είναι το κέρδος στην αγορά του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda ανακοινώνει μια νέα προωθητική ενέργεια για το δημοφιλές ADV350, εξοπλισμένο με Smart Top Box, στην προνομιακή λιανική τιμή των 6.890€, προσφέροντας όφελος 520€ για τον καταναλωτή. Η στιβαρή σχεδίασή του έχει την περιπέτεια στο DNA του, χάρη στο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο, το ανεστραμμένο πιρούνι και το προηγμένο σύστημα HSTC (Honda Selectable Torque Control) για βέλτιστη διαχείριση της πρόσφυσης του πίσω τροχού.
 
Το ADV350 φροντίζει και για την καθημερινότητα του αναβάτη: η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, το έξυπνο κλειδί (Smart Key) και το Smart Top Box  50L προσφέρουν κορυφαία άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.Με μοναδικό στυλ και έντονη προσωπικότητα, το ADV350 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα scooter που συνδυάζει αστική άνεση με περιπετειώδη χαρακτήρα.Η προσφορά αφορά το 24YM και ισχύει για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top