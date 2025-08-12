Honda ADV350: Ποιό είναι το κέρδος στην αγορά του

Η Honda ανακοινώνει μια νέα προωθητική ενέργεια για το δημοφιλές ADV350, εξοπλισμένο με Smart Top Box, στην προνομιακή λιανική τιμή των 6.890€, προσφέροντας όφελος 520€ για τον καταναλωτή. Η στιβαρή σχεδίασή του έχει την περιπέτεια στο DNA του, χάρη στο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο, το ανεστραμμένο πιρούνι και το προηγμένο σύστημα HSTC (Honda Selectable Torque Control) για βέλτιστη διαχείριση της πρόσφυσης του πίσω τροχού.



Το ADV350 φροντίζει και για την καθημερινότητα του αναβάτη: η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, το έξυπνο κλειδί (Smart Key) και το Smart Top Box 50L προσφέρουν κορυφαία άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.Με μοναδικό στυλ και έντονη προσωπικότητα, το ADV350 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα scooter που συνδυάζει αστική άνεση με περιπετειώδη χαρακτήρα.Η προσφορά αφορά το 24YM και ισχύει για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

