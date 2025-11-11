Άρης Τσάπης: Μπαμπάς για 2η φορά ο Θανάσης από το ''Ευτυχισμένοι Μαζί''

Άρης Τσάπης: Το σοκ της Ευγενίας Σαμαράς μόλις της αποκάλυψε πως έχει γίνει μπαμπάς / Βίντεο: ΕΡΤ 1

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Άρης Τσάπης, ο αγαπημένος «Θανάσης» από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Ειρήνη Ξυπνητού, βιώνουν τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, καθώς υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε η Ειρήνη Ξυπνητού στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Στο βίντεο, η ευτυχισμένη μαμά ποζάρει στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό τους.

«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρέ», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για τη γέννηση του δεύτερου γιου τους.

Ο Άρης Τσάπης και η Ειρήνη Ξυπνητού απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Φίλιππο, το 2020, ενώ το 2023 επισφράγισαν την αγάπη τους με έναν όμορφο θρησκευτικό γάμο.