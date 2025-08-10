Honda Forza 750 και X-ADV: Τα χρώματα που κάνουν την διαφορά

Η νέα ειδική έκδοση «Tricolor»

10.08.25 , 20:05
Honda Forza 750 και X-ADV: Τα χρώματα που κάνουν την διαφορά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Honda στην Ευρώπη, το Forza 750 και το X-ADV, αποκτούν ανανεωμένες χρωματικές επιλογές για το 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την premium εμφάνιση και την απήχησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το X-ADV αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της Honda, καθώς είναι ήδη το τρίτο σε πωλήσεις μοντέλο της εταιρείας για το 2025.

Χωρίς μηχανικές αλλαγές για το 2026, και τα δύο μοντέλα εξακολουθούν να βασίζονται στον ισχυρό και αποδοτικό δικύλινδρο κινητήρα 745cc, ο οποίος συνδυάζεται με το διάσημο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Honda (DCT). Παραμένουν επίσης τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά του πλαισίου, όπως το αλουμινένιο ψαλίδι με σύστημα ανάρτησης Pro-Link, το ανεστραμμένο μπροστινό πιρούνι 41mm και οι ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες φρένων, προσφέροντας αίσθηση οδήγησης μεγάλου κυβισμού.

Τα δύο μοντέλα διατηρούν επίσης τα εξωτερικά τους μέρη κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα και βιολογικά υλικά, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου στόχου της Honda για «100% βιώσιμη χρήση υλικών» έως το 2050. Το Durabio ένα υλικό βασισμένο στο καλαμπόκι, χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην ζελατίνα του Africa Twin, αλλά το X-ADV αποτέλεσε την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή χρωματιστού Durabio σε μέρος του εξωτερικού αμαξώματος. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική μειώνει τις εκπομπές CO₂ που σχετίζονται με τη συμβατική διαδικασία βαφής.

Honda Forza 750 και X-ADV: Τα χρώματα που κάνουν την διαφορά

Η νέα χρωματική παλέτα του Forza 750 επικεντρώνεται σε ουδέτερους τόνους που αναδεικνύουν τις καμπύλες του σχεδιασμού, ενώ το X-ADV 2026 διαθέτει μια νέα ειδική έκδοση «Tricolor», εμπνευσμένη από τα μεγαλύτερα adventure μοντέλα Transalp και Africa Twin.

Το Honda X-ADV 2026 θα είναι διαθέσιμο στα εξής χρώματα:

Graphite Black, Mat Deep Mud Gray,Pearl Glare White,ΝΕΟ Mat Pearl Glare White – ειδική έκδοση με μπλε και κόκκινα γραφικά

Το Honda Forza 750 2026 θα είναι διαθέσιμο στα εξής χρώματα:Mat Ballistic Black MetallicMat Warm Ash MetallicΝΕΟ Pearl Glare White.

Για όσους επιθυμούν να τα εξατομικεύσουν ακόμη περισσότερο, για το 2026 θα είναι διαθέσιμη ανανεωμένη σειρά αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νέα πλάτη συνεπιβάτη και τελικό εξάτμισης Akrapovič.


 

