Η Audi παρουσιάζει το Roadshow "Audi on Tour Dream Edition"

Η Audi με ενθουσιασμό ανακοινώνει το πολυαναμενόμενο roadshow "Audi on Tour Dream Edition" που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου σε οκτώ πόλεις σε όλη την Ελλάδα μέσα από το δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Αυτό το συναρπαστικό roadshow θα ταξιδέψει τους λάτρεις του αυτοκινήτου σε ένα εξαιρετικό ταξίδι στο μέλλον της αυτοκίνησης .Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν την κορυφαία τεχνολογία των μοντέλων της Audi, θα απολαύσουν την άνεση και ασφάλεια που προσφέρουν τα προηγμένα τους συστήματα και φυσικά θα νιώσουν οι ίδιοι πώς είναι να βιώνεις στην την οδήγηση ενός Audi.

Ο στόλος του roadshow "Audi on Tour Dream Edition", περιλαμβάνει τα κορυφαία ηλεκτρικά Q4 e-tron, Q8 e-tron και το μοναδικό μοντέλο επιδόσεων RS e-tron GT που συναρπάζει κάθε οδηγό! Τα μοντέλα επιδόσεων με θερμικούς κινητήρες θα αποτελέσουν πόλο έλξης με τα RS3 Sport Sedan, RS Q3 Sportback και SQ5 να υπόσχονται μια αξέχαστη οδηγική εμπειρία. Τέλος τα κορυφαία μοντέλα Q7 και Q8 είναι δεδομένο ότι δε θα αφήσουν ασυγκίνητο καμία και κανέναν.

Με εκκίνηση την Τρίτη 13 Ιουνίου από το Ηράκλειο, το roadshow "Audi on Tour Dream Edition" θα επισκεφθεί τη Ρόδο στις 16, την Πάτρα στις 19, τα Ιωάννινα στις 20, την Κοζάνη στις 21, τη Θεσσαλονίκη στις 22, με άφιξη στις Σέρρες στις 23. Στη συνέχεια, το "Audi on Tour Dream Edition" μεταφέρεται στην Αττική σε 4 διαφορετικές εκθέσεις έως και τις 30 Ιουνίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Roadshow "Audi on Tour Dream Edition" και τις πόλεις από τις οποίες θα περάσει, επισκεφτείτε το link Audi on Tour.

