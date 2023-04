Honda: Τελικά η μάρκα είναι στα πάνω ή στα κάτω της;

Τα τελευταία χρόνια η Honda δέχεται πολλές βολές από κάποιους στην Ελλάδα οι οποίοι στο παρελθόν «έπιναν νερό» στο όνομα της, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις πωλήσεις της. Αδικαιολόγητα θα πούμε εμείς καθώς τα μοντέλα της ξεχωρίζουν σε πολλούς τομείς. Κινητήρες διαμάντια, ποιότητα κατασκευής , σχεδίαση και αξιοπιστία. Η απόδειξη; Η Honda απέσπασε δύο διακρίσεις στο θεσμό 2023 Red Dot Design Awards, για το ολοκαίνουργιο Civic e:HEV και για το Civic Type R. Η Honda γιόρτασε επίσης άλλες δύο διακρίσεις στα Red Dot Design Awards, για τις μοτοσυκλέτες CB750 Hornet και XL750 Transalp.

Τα βραβεία Red Dot Design Awards είναι μια διεθνώς περιζήτητη διάκριση, που αναγνωρίζει τον εξαιρετικό σχεδιασμό προϊόντων ως συνδυασμό υψηλής αισθητικής, λειτουργικότητας, ευφυΐας και καινοτομίας. Οι νικητές επιλέγονται από μια επιτροπή 50 διεθνών εμπειρογνωμόνων που δοκιμάζει και αξιολογεί κάθε συμμετοχή και αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες τεχνικές, κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το νέο Civic Type R εξελίχθηκε με στόχο τη δημιουργία του "Ultimate Sports 2.0", αναβαθμίζοντας την κομψή και σπορ σιλουέτα του στάνταρ μοντέλου, με φαρδύτερα φτερά, μεγάλους τροχούς 19 ιντσών τεχνολογίας flow-formed, δυναμική σχεδίαση με εστίαση για χρήση στην πίστα και μια λειτουργική πίσω πτέρυγα που παράγει υψηλή κάθετη δύναμη. Στο εσωτερικό, το νέο Type R αποτίει φόρο τιμής στους εμβληματικούς προκατόχους του, διαθέτοντας κόκκινη μοκέτα και σπορ καθίσματα που αγκαλιάζουν τους επιβάτες του, μαζί με μία νέα, μεταλλική λαβή επιλογέα ταχυτήτων σε σχήμα σταγόνας και ένα ειδικά σχεδιασμένο ψηφιακό καντράν.

Περνώντας στους δύο τροχούς, η μοτοσυκλέτα CB750 Hornet απέσπασε επίσης βραβείο σχεδιασμού προϊόντος. Το αναγεννημένο όνομα κοσμεί μια μεσαίου βάρους γυμνή σπορ μοτοσυκλέτα που εμπνέεται από την προκάτοχό της, με έναν ολοκαίνουργιο παράλληλο δικύλινδρο κινητήρα 755 κ.εκ., που περιβάλλεται από ένα ολοκαίνουργιο, ελαφρύ ατσάλινο πλαίσιο σχήματος ρόμβου.

Τα φετινά επιτεύγματα αυξάνουν τον αριθμό των βραβείων Red Dot Design Awards που έχει κερδίσει η Honda σε 13 από το 2020, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης "Best of the Best" για το Honda e το 2020. Τόσο αυτό όσο και η CBR1000RR-R Fireblade SP, έκτοτε, έχουν εισαχθεί στο Red Dot Design Museum στο Έσσεν της Γερμανίας, μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις σύγχρονης σχεδίασης στον κόσμο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο