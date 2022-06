Οι πιο μαλακές γόμεςτης Pirelli στην πίστα του Μόντρεαλ

Μετά από δυο χρόνια απουσίας, ο Καναδάς επιστρέφει στο ημερολόγιο: ξανά με τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας, ίδια επιλογή μ’ αυτή που είχε γίνει στο Μόντρεαλ το 2019. Επίσης είναι ίδια επιλογή με τους δυο τελευταίους αγώνες σε Μονακό και Αζερμπαϊτζάν. Με άλλα λόγια: η C3 είναι η P Zero λευκή /σκληρή γόμα, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Το 2019 η στρατηγική του νικητή ήταν αυτή της μιας αλλαγής: εκκίνησε με τη μέση γόμα και τερμάτισε με τη σκληρή.

Το Μόντρεαλ έχει κάποια κοινά στοιχεία με το Μπακού όσον αφορά στην πρόσφυση που απαιτείται στην έξοδο των στροφών, στην σταθερότητα στο φρενάρισμα και στην βελτίωση του κρατήματος. Οι ταχύτητες όμως είναι πιο χαμηλές όπως και οι θερμοκρασίες. Ο καιρός συχνά ανάγεται σε πρωταγωνιστή στο Καναδικό Grand Prix: ο αγώνας του 2011 παραμένει ο μεγαλύτερος στην ιστορία της F1, τότε εμφανίστηκε 6 φορές το αυτοκίνητο ασφαλείας και η δράση διακόπηκε για αρκετές ώρες. Δεν είναι ποτέ εύκολο να προβλέψεις τις συνθήκες και πάντα υπάρχει πιθανότητα βροχής.

