Ηλίας Βρεττός: Το σχόλιο που δέχτηκε για τις εικόνες που προσεύχεται

«Θα εκφράζω ό,τι αισθάνομαι», έγραψε ο τραγουδιστής

Ναταλία Γερμανού - Ηλίας Βρεττός: Τραγούδησαν μαζί live στην εκπομπή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Σύμη βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός και ως άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος, δε θα μπορούσε να μην επισκεφτεί το φημισμένο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του εκεί, και σε κάποιες μάλιστα, τον βλέπουμε τη στιγμή της προσευχής.

Με αφορμή αυτές τις εικόνες, ένας ακόλουθός του στα social media τού έστειλε ένα μήνυμα, εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιες στιγμές θα έπρεπε να παραμένουν προσωπικές. «Χωρίς παρεξήγηση, οι φωτό που ανέβασες να προσεύχεσαι είναι περιττές και θα ήταν προτιμότερο ίσως αυτές τις στιγμές να τις κρατάς προσωπικά για σένα και για την ψυχή σου. Εύχομαι ο Θεός να έχει καλά εσένα και την οικογένειά σου και η ζωή σου να είναι γεμάτη επιτυχίες. Καλή Παναγιά να έχουμε και καλά να περνάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

βρεττός

Αν και σπάνια απαντά ή κοινοποιεί δημόσια προσωπικά μηνύματα που δέχεται,  ο Ηλίας Βρεττός επέλεξε να δημοσιεύσει την απάντησή του, εξηγώντας τον λόγο που επιλέγει να μοιράζεται τέτοιες εικόνες. «Με αφορμή ένα ευγενέστατο μήνυμα που έλαβα από έναν φίλο, κοινοποιώ την απάντησή μου για να ξεκαθαρίσω τον σκοπό των θρησκευτικών μου αναρτήσεων», σημείωσε αρχικά.

«Αγαπημένε μου φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και τον ευγενικότατο τρόπο που εξέφρασες την άποψή σου, την οποία και σέβομαι απόλυτα. Συνήθως δεν απαντάω σε μηνύματα, αλλά μιας και θίγεις Θεία ζητήματα, θα ήθελα να σου πω πως η άποψή μου είναι πως θα κοινοποιώ και θα εκφράζω ό,τι αισθάνομαι ότι μπορεί να βοηθήσει ή να παροτρύνει έστω και έναν άνθρωπο να πιστέψει πιο δυνατά στον Θεό μας! Αν η εικόνα μου να προσκυνώ τη χάρη Του μπορεί να ταρακουνήσει έστω και έναν άλλο άνθρωπο να κάνει το ίδιο και να νιώσει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του, τότε θα έχω πετύχει τον στόχο μου. Η Παναγιά μαζί σου, αδερφέ», ήταν η απάντησή του.

 

ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
