Σταύρος Σβήγκος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη Γιoλάντα Καλογεροπούλου 

Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιoλάντα Καλογεροπούλου βιώνουν ένα από τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής τους, αφού είναι πολύ ερωτευμένοι και απολαμβάνουν τις διακοπές τους μαζί.

Οι δυο ηθοποιοί που είναι μαζί πάνω από έναν χρόνο περνούν το καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Σταύρος Σβήγκος. Μαζί τους φυσικά, βρίσκονται τα παιδιά τους: ο γιος του ηθοποιού όσο και η κόρη της Γιολάντας Καλογεροπούλου.

Μάλιστα, με αφορμή τα 40α γενέθλιά του, ο Σταύρος Σβήγκος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο instagram μια σειρά φωτογραφιών από το καλοκαίρι τους μέχρι τώρα, με τη σύντροφό του, τα παιδιά τους αλλά και τους φίλους τους.

«Βγάζω γλώσσα στα σαράντα, και γίνομαι ξανά τριάντα» έγραψε.

