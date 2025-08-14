Δεκαπενταύγουστος: Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά

Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία - Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Δεκαπενταύγουστος: Χιλιάδες Ταξιδιώτες Αναχωρούν Για Νησιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά με αφορμή την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Η πληρότητα των δρομολογίων σε πολλές περιπτώσεις «αγγίζει» σχεδόν το 100%, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρίες έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους για να καλύψουν τη ζήτηση.

Σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 27 απόπλοι πλοίων, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 35 δρομολόγια συμβατικών και 18 ταχυπλόων. Από τη Ραφήνα αναχωρούν 11 πλοία και από το Λαύριο 9.

Μόνο χθες, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από τον Πειραιά ταξίδεψαν 24.130 επιβάτες σε 25 δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό μετακινήθηκαν 7.783 επιβάτες σε 36 δρομολόγια. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 10 απόπλοι με 6.806 επιβάτες και από το Λαύριο 8 δρομολόγια με 2.225 επιβάτες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διευκολύνοντας την ομαλή ροή των ταξιδιωτών, ενώ απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Αυξημένα τα μέτρα της τροχαίας ενόψει Δεκαπενταύγουστου

Αυξημένα είναι τα μέτρα της Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.
  • Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
  • Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.
  • Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.
  • Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).
  • Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).
  • Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.
  • Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.
  • Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

  • Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και την Παρασκευή 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.
  • Την Κυριακή 17 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
