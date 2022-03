Hyundai IONIQ 5: Κορυφαία Διάκριση στα βραβεία «Car of the Year 2022»

Το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 5 πρόσθεσε στην συνεχώς αυξανόμενη λίστα του με τα βραβεία «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (Car of the Year), το βραβείο «Aυτοκίνητο της Xρονιάς του 2022» του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχοντας επίσης κατακτήσει τη διάκριση του «Καλύτερου Οικογενειακού Αυτοκινήτου» (Best Family Car) στα βραβεία Car of the Year του Ηνωμένου Βασιλείου, το Hyundai IONIQ 5 στέφθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο συνολικά από την επιτροπή των 29 ειδικών κριτών από μια γκάμα μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η κατάκτηση της κορυφαίας διάκρισης στα βραβεία Αυτοκινήτου της Χρονιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ήρθε αφότου το IONIQ 5 βραβεύτηκε και την κατηγορία Καλύτερο Οικογενειακό Αυτοκίνητο, όπου επαινέθηκε γιατί έκανε την «ηλεκτρική μετακίνηση εύκολη» καθώς και για τα χαρακτηριστικά του ως «καινοτόμο, επιθυμητό, ​​πρακτικό και έξοχα σχεδιασμένο αξιοποιώντας πλήρως την αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα πλατφόρμα του.

Από την έναρξη της κυκλοφορίας του, το Hyundai IONIQ 5 έχει κερδίσει πολλούς θαυμαστές χάρη στην ελκυστική του σχεδίαση, την αυτονομία και την ικανότητα γρήγορης επαναφόρτισής του από 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά, με αποτέλεσμα να έχει κατακτήσει μια σειρά από πολύ σημαντικά βραβεία.

Παράλληλα, το Hyundai i20N κατέκτησε τον τίτλο του Καλύτερου Αυτοκινήτου Επιδόσεων (Best Performance Car), ξεπερνώντας μια σειρά από καταξιωμένα σπορ αυτοκίνητα. Το Hot Hatch της Hyundai επιταχύνει 0-62 mph σε μόλις 6,2” και είναι εξοπλισμένο με έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης 1.6 T-GDi 204 PS γεγονός που εντυπωσίασε τους κριτές, χαρακτηρίζοντάς το ως «εξαιρετικής απόδοσης όχημα σε προσιτή τιμή».

