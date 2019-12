Νέο VW Golf: Του μιλάς, σου απαντάει και κάνει ό,τι... λες

«Hello Volkswagen» διαισθητικός έλεγχος φωνής

Η διαισθητική λειτουργία στο Golf μπορεί τώρα να υποστηριχθεί με νέο, φυσικό φωνητικό έλεγχο. Το σύστημα απλά ενεργοποιείται λέγοντας «Hello Volkswagen» ή πατώντας το κουμπί φωνής στο τιμόνι. Για παράδειγμα, το Golf αντιδρά τώρα με «Yes, please?» και «What would you like to do?» και αντιδρά σε διαισθητικές φωνητικές εντολές για πλοήγηση ή ρύθμιση του αυτόματου συστήματος κλιματισμού.

Τα νέα ψηφιακά μικρόφωνα εξασφαλίζουν όχι μόνο την τέλεια αναγνώριση φωνής και την ποιότητα της φωνής (για τηλεφωνικές κλήσεις), αλλά και αναγνώριση του ποιος μιλάει (οδηγός ή συνοδηγός). Μπορείτε, για παράδειγμα, να ελέγξετε το σύστημα πλοήγησης, το σύστημα κλιματισμού, το τηλέφωνο και το Infotainment με φωνητικές εντολές. Η ενσωμάτωση της προαιρετικής εφαρμογής Alexa web θα είναι σύντομα διαθέσιμη.



«Alexa – τι καιρό κάνει σήμερα;»

Η Volkswagen θα προσφέρει φωνητική υποστήριξη μέσω της Alexa σε συνδυασμό με τα συστήματα Infotainment 10 ιντσών Discover Media και Discover Pro. Οι παρακάτω λειτουργίες που σχετίζονται με το όχημα μπορούν να ελέγχονται μέσω της αναζήτησης Alexa: σημεία ενδιαφέροντος (POI) εντός της τοπικής περιοχής, είσοδος POI στον χάρτη πλοήγησης και έλεγχος έντασης ήχου.

Μπορούν επίσης να καλούνται λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνήθως γύρω από το σπίτι, όπως αιτήματα πληροφοριών, πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, ειδήσεις και έξυπνα στοιχεία ελέγχου στο σπίτι. Μια εντολή όπως «Alexa, άναψε το φως στο σαλόνι», είναι το μόνο που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί η σχετική λειτουργία. Το Alexa στο Golf μπορεί να ελεγχθεί στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.