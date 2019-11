Το νέο Mazda3 βραβεύτηκε για την σχεδίαση του

Τα βραβεία σχεδιασμού με την ονομασία Red Dot απονέμονται από διεθνή επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς στον τομέα του design, και αφορούν σε προϊόντα που ξεχωρίζουν σε αυτόν τον τομέα. Η τελευταία έκδοση του διαχρονικού best seller της Mazda, παρουσιάζει τη πιο πρόσφατη εξέλιξη της φιλοσοφίας KODO: Τον εξωτερικό σχεδιασμό που βασίζεται στην «ψυχή της κίνησης» (Soul of Motion). Η Mazda τραβά και πάλι όλα τα φώτα της δημοσιότητας με την κατάκτηση του βραβείου “Red Dot: Best of the Best” για το νέο Mazda3.

Σε συνδυασμό με την βραβευμένη εμφάνισή του, το νέο Mazda3 εξασφαλίζει και μία ανθρωποκεντρική εμπειρία τόσο στον οδηγό όσο και στους επιβάτες του. Η συμπεριφορά του αυτοκινήτου χαρίζει μία απόλυτα φυσική αίσθηση και την ίδια στιγμή, φιλτράρει με μοναδικό τρόπο κάθε ανεπιθύμητο ερέθισμα από το δρόμο. Η διάταξη του εσωτερικού και τα επιμέρους τμήματα ενισχύουν το βαθμό χρηστικότητας συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον περιορισμό της κούρασης.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι επίσης και το πρώτο που εφοδιάζεται με τον επαναστατικό κινητήρα της Mazda με την ονομασία Skyactiv-X. Πρόκειται για τον πρώτο κινητήρα μαζικής παραγωγής στον κόσμο, που διαθέτει αυτανάφλεξη με συμπίεση και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των κινητήρων βενζίνης και diesel. Ένα μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα που προσφέρει αυξημένη οικονομία, μεγαλύτερη ροπή, μειώνοντας ταυτόχρονα και τις εκπομπές των ρύπων.

Βαγγέλης Γκούμας