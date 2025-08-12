Έξαλλος ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε παράσταση: «Ντροπή τους!»

«Έξω από τα ρούχα» του βγήκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου κατά τη διάρκεια παράστασης που έδινε στην Κρήτη και συγκεκριμένα, στα Χανιά.

Ο ηθοποιός βρισκόταν στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου με τον υπόλοιπο θίασο της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου», κι ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να τους απολαύσει, κάποιοι νεαροί που βρίσκοντας έξω από τον χώρο του θεάτρου, τα «κατέστρεψαν» όλα.

Συγκεκριμένα, στην κορύφωση του δράματος κι ενώ ο πρωταγωνιστής βρισκόταν στη μέση μονόλογου, οι νεαροί αυτοί άρχισαν να φωνάζουν δυνατά και να αφήνουν άναρθρες κραυγές, κόβοντας τον ειρμό των ηθοποιών.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε έναν ρόλο - σταθμό στην καριέρα του / NDP Photo Agency

Η παρενόχληση αυτή διήρκεσε αρκετά λεπτά και μετά το τέλος της παράστασης ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης πήρε τον λόγο και μίλησε φανερά εκνευρισμένος με όσα είχαν προηγηθεί.

«Αν θέλετε να έχετε φεστιβάλ εδώ και να βλέπετε παραστάσεις, και να βοηθάτε κι εμάς να προσφέρουμε το 100% από αυτό που μπορούμε, πρέπει να πείσετε τον δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν απ’ έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν απ’ έξω. Ντροπή τους.

Ειλικρινά λυπάμαι που κάνω αυτή την κατάθεση, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας θίασος ολόκληρος. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» είπε ο ηθοποιός σε έντονο ύφος.

Δες όσα είπε στο kriti260.gr: