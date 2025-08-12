ΕΦΚΑ: Eπιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο - Ποιοι θα τις λάβουν

Σε ετήσιους ελέγχους προχωράει ο ΕΦΚΑ για να διαπιστώσει τις εισφορές που παρακρατήθηκαν στους εργαζόμενους που απασχολούνται. Εάν κατά τον ετήσιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι παρακρατήθηκε ποσό άνω του ορίου των 5.236,80 ευρώ. από κάποιον συνταξιούχο-μισθωτό, τότε θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιστροφής της διαφοράς.

Αναλυτικότερα τον Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία της εκκαθάρισης των αιτήσεων στον ΕΦΚΑ που θα υποβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για την επιστροφή των εισφορών τους. Παράλληλα επισημαίνεται πως το φθινόπωρο υπολογίζεται και να δοθούν οι πρώτες επιστροφές στους δικαιούχους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr