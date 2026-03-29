Μία.. στροφή πριν τα play off στο Πρωτάθλημα Τύπου

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου: Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Το Σάββατο 28 Μαρτίου διεξήχθη η 20η αγωνιστική για το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Μία…. στροφή πριν την εισαγωγή των ομάδων στα play off της διοργάνωσης, η οποία είναι αφιερωμένη από τον Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στα "100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο, που όλοι αγαπήσαμε". Στην Αργυρούπολη η πρωτοπόρος, KINGBET νίκησε 2-0 την ομάδα του Σ.Ε.Η. Στο γήπεδο του Νέου Ηρακλείου η ΥΕΘΑ έκαμψε την αντίσταση της ΣΧΕΔΙΑ (3-0), ενώ η αξιόμαχη ομάδα του περιοδικού «ΙΠΠΑΣΙΑ» επικράτησε με 4-1 της WSL GR. Στο Χαλάνδρι η «SPORTIME» προσπάθησε να….σταματήσει την έμπειρη ομάδα της GREEN PIXEL χωρίς όμως να τα καταφέρει (ήττα με 4-1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ης αγωνιστικής -- Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΠΟΥ


KINGBET -- ΣΕΗ 2-0

WSL GR -- ΙΠΠΑΣΙΑ 1-4

GREEN PIXEL -- SPORTIME 4-1

ΥΕΘΑ -- ΣΧΕΔΙΑ 3-0

Το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025- 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων: «A4B», «VKC SA», «Διεθνής Αθλητική - ADMIRAL», «COCA COLA 3E HELLAS», Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος".


H διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), ‘Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ), Ενωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου & Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας & Ευβοίας (ΕΣΗΕΣΘΣτΕ), Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) , ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΠΗΕΑ), ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ) & του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης.

