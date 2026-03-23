Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ

23.03.26 , 12:13 Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League

Σε μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη του επαγγελματικού βόλεϊ στην Ελλάδα, η Novibet ανακοινώνει τη συμφωνία χορηγίας ονοματοδοσίας με τη Volley League, με το πρωτάθλημα να μετονομάζεται πλέον σε Novibet Volley League για την περίοδο 2025–2028. 

Η χορηγική συμφωνία έχει ορίζοντα τριετίας και επεκτείνεται και στις υπόλοιπες κορυφαίες διοργανώσεις της λίγκας, οι οποίες μετονομάζονται σε Novibet Super Cup και Novibet League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Η συνεργασία αποτελεί τη σημαντικότερη εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό βόλεϊ, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την εμπορική δυναμική της διοργάνωσης. Παράλληλα, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση της Novibet στην περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του αθλήματος, το οποίο διαθέτει ισχυρή αγωνιστική παράδοση και διαρκώς αυξανόμενο φίλαθλο ενδιαφέρον. 

Η συνεργασία παρουσιάστηκε επίσημα σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της Volley League, των ομάδων της διοργάνωσης και της Novibet. 

«Για τη Novibet, η ονοματοδοσία της Volley League αποτελεί έναν στρατηγικό σταθμό στη διαρκή δέσμευσή μας για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάδειξη του βόλεϊ στην Ελλάδα, επενδύοντας σε μια μακροχρόνια συνεργασία που θα ενισχύσει το κύρος της διοργάνωσης και θα θέσει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον για το άθλημα και την αθλητική του κοινότητα», δήλωσε ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet. 

«Η συνεργασία μας με τη Novibet δικαιώνει τις προσπάθειες μας για να αποκτήσει η ΕΣΑΠ ένα μεγάλο χορηγό. Είναι μια σημαντική συμφωνία με οικονομικά δεδομένα και ποιοτικά χαρακτηριστικά αντάξια των στόχων που είχαμε θέσει. Η συνεργασία με τη Novibet θα δώσει κύρος και ώθηση στην ΕΣΑΠ αλλά και στο επαγγελματικό ανδρικό βόλεϊ και ειδικά στις διοργανώσεις του πρωταθλήματος Volley League και στο League Cup Νίκος Σαμαράς», δήλωσε ο Παντελής Ταρνατόρος, Πρόεδρος της Volley League

Παράλληλα με την ονοματοδοσία της διοργάνωσης, η συνεργασία εισάγει μια νέα δυναμική στην προβολή του αθλήματος, με τη Novibet να αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα media και ψηφιακών δικαιωμάτων. Μέσα από τη συνολική χορηγική παρουσία εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς και μέσα από τηλεοπτικές και ψηφιακές πλατφόρμες, το brand της Novibet γίνεται αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας της διοργάνωσης. 

Στόχος της συνεργασίας είναι, παράλληλα, να αναδείξει ακόμη περισσότερο τους πρωταγωνιστές του παρκέ και να ενισχύσει τη σύνδεσή τους με το φίλαθλο κοινό, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του ελληνικού βόλεϊ. 

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος. 

 

