Eξελίξεις στον ΑΕΚ- Ποιον χαφ κλείνει η Ένωση

Πώς θα έρθει ο χαφ στην Ελλάδα!

Πηγή: φωτογραφία από eurokinissi.gr, φωτογράφος: Klodian Lato
Στο παρασκήνιο κυριαρχεί ένα θέμα: η ενίσχυση στον άξονα! Το τελευταίο λόγο έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος καλείται να ζυγίσει τις διαθέσιμες επιλογές και να καταλήξει στον χαφ που ταιριάζει περισσότερο στη φιλοσοφία του. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά προφίλ: από τη μία ένας έτοιμος, έμπειρος ποδοσφαιριστής που μπορεί να μπει άμεσα στην εξίσωση και από την άλλη ένας νεότερος με προοπτική εξέλιξης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.sportdog.gr

