Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Τα παιδιά γνώρισαν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 12:48 H μοιραία γυναίκα της ροκ - Δυο κολλητοί φίλοι την ερωτεύτηκαν παράφορα
22.01.26 , 12:31 Νίκη Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου
22.01.26 , 12:07 Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: «Οι επεμβάσεις στο ρέμα Ευρυάλης & οι πλημμύρες»
22.01.26 , 12:05 Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις
22.01.26 , 12:01 MasterChef: Τελευταία μέρα των auditions - «Σου έχει κοπεί η ανάσα;»
22.01.26 , 11:50 Υιοθετώντας αυτές τις 5 συνήθειες θα μείνετε νεότεροι για περισσότερο
22.01.26 , 11:48 Άννα Λιβαθυνού: Τo παρασκήνιο της αποχώρησής της από το «Καλημέρα Ελλάδα»
22.01.26 , 11:09 Candlelight®: The Lord of the Rings- Μια διεθνής σειρά συναυλιών
22.01.26 , 10:53 Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
22.01.26 , 10:51 Το «Black out» στην πειρατεία ταινιών & σειρών ρήγμα στην παράνομη θέαση
22.01.26 , 10:36 Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους
22.01.26 , 10:29 Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού
22.01.26 , 10:17 Oλυμπιακός: Το μυθικό συμβόλαιο του Ελ Κααμπί
22.01.26 , 09:42 Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
22.01.26 , 09:33 Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Μαίρη Βιδάλη: Ποιος ήταν ο γιος της, Κάρολος, που έφυγε από τη ζωή
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
ΝΟVA- KAE Oλυμπιακός Εμπειρίες Έμπνευσης Για Παιδιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους 

  •  Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η Nova δημιουργεί βιωματικές εμπειρίες έμπνευσης για παιδιά και εφήβους.
  •  100 μαθητές από το 61ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και τα Παιδικά Χωριά SOS επισκέφθηκαν το ΣΕΦ, γνώρισαν τον προπονητή και την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και μίλησαν για τη δύναμη του αθλητισμού και για την καλλιέργεια αξιών ζωής όπως η ομαδικότητα, η επιμονή και το «ευ αγωνίζεσθαι».
  •  Η δράση σηματοδοτεί μια νέα πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας της Nova για σύνδεση της νέας γενιάς με τις θετικές αξίες του αθλητισμού και συνδυάζεται με δωρεές προς τα προσκεκλημένα σχολεία και φορείς.

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, η Nova εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας και χορηγίας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μία από τις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα, που αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού για να εμπνεύσει, να ενδυναμώσει και να δημιουργήσει θετικά πρότυπα για τη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», της ανθεκτικότητας και της ομαδικότητας.

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου η Nova και η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποδέχθηκαν 100 παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS και από το 61ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που βρίσκεται στον Κολωνό, περιοχή όπου η Nova έχει την έδρα της.

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Τα παιδιά και οι συνοδοί τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, να συμμετάσχουν σε ένα inspirational meeting ειδικά σχεδιασμένο για την εκδήλωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και να φωτογραφηθούν με τους κορυφαίους αθλητές σε ειδικά διαμορφωμένο photobooth. Παράλληλα, η Nova φρόντισε για τη συνολική φιλοξενία τους στο ΣΕΦ, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον χαράς, ενθάρρυνσης και θετικών προτύπων για τους μαθητές.

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς αντίστοιχων δράσεων, οι οποίες θα υλοποιούνται σε τριμηνιαία βάση στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Nova. Σε κάθε δράση, η Nova και η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα φιλοξενούν μία ΜΚΟ και ένα σχολείο από περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, δημιουργώντας σταθερά σημεία επαφής των παιδιών με τον αθλητισμό, την έμπνευση και τα θετικά κοινωνικά πρότυπα.

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Ο Γιώργος Πρωτόπαππας, Γενικός Διευθυντής Παιδικών Χωριών SOS, επισήμανε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Nova που στηρίζει τον αθλητισμό, δίνει όμως και τη δυνατότητα στα παιδιά μας να γνωρίσουν πολύ σπουδαίους παίκτες. Σήμερα μας έδωσε τη χαρά να βρεθούμε στο ΣΕΦ με τους παίκτες του Ολυμπιακού και να δουν μέσα από αυτή διαδικασία που στήριξε η Nova πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός και τι μπορεί να προσφέρει για το μέλλον των παιδιών μας».

Η Αργυρώ Μαραγκού, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 61ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ανέφερε: «Ήταν μια μοναδική εμπειρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Nova και τον Ολυμπιακό, τα παιδιά μας δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο, χαρήκαμε πάρα πολύ, που είδαμε τους παίκτες να γίνονται σαν παιδιά μαζί μας κα ελπίζω κι άλλα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό».

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τόνισε: «Για τα παιδάκια περίμενα ότι θα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη ημέρα το να παίξουν μαζί με τους αθλητές της ομάδας, αλλά δεν περίμενα και οι παίκτες μας να είναι τόσο χαρούμενοι συμμετέχοντας σε αυτή τη δράση. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, κάθε φορά που είμαστε με παιδάκια χαιρόμαστε. Οπότε όσο πιο συχνά συμβαίνει τόσο πιο πολύ γήινοι γινόμαστε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας»

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, τόνισε: «Στο πλαίσιο αυτής της όμορφης συνεργασίας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Nova, βρισκόμαστε εδώ με το σχολείο, με τα παιδιά, κάποιες στιγμές χαλάρωσης κάποιες στιγμές να ξαναγίνουμε και εμείς παιδιά και να αφήσουμε το μυαλό μας ελεύθερο να ξανανιώσει παιδί. Όμορφες δράσεις, όμορφα πράγματα, πολλά χαμόγελα, είναι πάντα σημαντικό να βρίσκεσαι κοντά σε παιδιά γιατί βλέπεις πρόσωπα αληθινά, αγνή χαρά, αγνή ευτυχία και αυτό σε κάνει χαρούμενο».

Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους

Η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, δήλωσε: «Στη Nova πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας στην κοινωνία ξεπερνά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Επενδύουμε ουσιαστικά στη νέα γενιά, δημιουργώντας εμπειρίες που εμπνέουν, ενδυναμώνουν και καλλιεργούν αξίες ζωής, όπως η ομαδικότητα, η συνεχής προσπάθεια και η πίστη στον στόχο. Μέσω της συνεργασία μας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός αξιοποιούμε τη δύναμη του αθλητισμού για να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, με συνέπεια και μακροπρόθεσμο όραμα».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
KAE OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top