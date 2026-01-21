Νοva και ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργούν εμπειρίες έμπνευσης για έφηβους 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η Nova δημιουργεί βιωματικές εμπειρίες έμπνευσης για παιδιά και εφήβους.

100 μαθητές από το 61ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και τα Παιδικά Χωριά SOS επισκέφθηκαν το ΣΕΦ, γνώρισαν τον προπονητή και την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και μίλησαν για τη δύναμη του αθλητισμού και για την καλλιέργεια αξιών ζωής όπως η ομαδικότητα, η επιμονή και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Η δράση σηματοδοτεί μια νέα πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας της Nova για σύνδεση της νέας γενιάς με τις θετικές αξίες του αθλητισμού και συνδυάζεται με δωρεές προς τα προσκεκλημένα σχολεία και φορείς.

Με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, η Nova εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας και χορηγίας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μία από τις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα, που αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού για να εμπνεύσει, να ενδυναμώσει και να δημιουργήσει θετικά πρότυπα για τη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», της ανθεκτικότητας και της ομαδικότητας.

Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου η Nova και η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποδέχθηκαν 100 παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS και από το 61ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που βρίσκεται στον Κολωνό, περιοχή όπου η Nova έχει την έδρα της.

Τα παιδιά και οι συνοδοί τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, να συμμετάσχουν σε ένα inspirational meeting ειδικά σχεδιασμένο για την εκδήλωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και να φωτογραφηθούν με τους κορυφαίους αθλητές σε ειδικά διαμορφωμένο photobooth. Παράλληλα, η Nova φρόντισε για τη συνολική φιλοξενία τους στο ΣΕΦ, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον χαράς, ενθάρρυνσης και θετικών προτύπων για τους μαθητές.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς αντίστοιχων δράσεων, οι οποίες θα υλοποιούνται σε τριμηνιαία βάση στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Nova. Σε κάθε δράση, η Nova και η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα φιλοξενούν μία ΜΚΟ και ένα σχολείο από περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, δημιουργώντας σταθερά σημεία επαφής των παιδιών με τον αθλητισμό, την έμπνευση και τα θετικά κοινωνικά πρότυπα.

Ο Γιώργος Πρωτόπαππας, Γενικός Διευθυντής Παιδικών Χωριών SOS, επισήμανε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Nova που στηρίζει τον αθλητισμό, δίνει όμως και τη δυνατότητα στα παιδιά μας να γνωρίσουν πολύ σπουδαίους παίκτες. Σήμερα μας έδωσε τη χαρά να βρεθούμε στο ΣΕΦ με τους παίκτες του Ολυμπιακού και να δουν μέσα από αυτή διαδικασία που στήριξε η Nova πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός και τι μπορεί να προσφέρει για το μέλλον των παιδιών μας».

Η Αργυρώ Μαραγκού, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 61ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ανέφερε: «Ήταν μια μοναδική εμπειρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Nova και τον Ολυμπιακό, τα παιδιά μας δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο, χαρήκαμε πάρα πολύ, που είδαμε τους παίκτες να γίνονται σαν παιδιά μαζί μας κα ελπίζω κι άλλα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τόνισε: «Για τα παιδάκια περίμενα ότι θα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη ημέρα το να παίξουν μαζί με τους αθλητές της ομάδας, αλλά δεν περίμενα και οι παίκτες μας να είναι τόσο χαρούμενοι συμμετέχοντας σε αυτή τη δράση. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, κάθε φορά που είμαστε με παιδάκια χαιρόμαστε. Οπότε όσο πιο συχνά συμβαίνει τόσο πιο πολύ γήινοι γινόμαστε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας»

Ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, τόνισε: «Στο πλαίσιο αυτής της όμορφης συνεργασίας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Nova, βρισκόμαστε εδώ με το σχολείο, με τα παιδιά, κάποιες στιγμές χαλάρωσης κάποιες στιγμές να ξαναγίνουμε και εμείς παιδιά και να αφήσουμε το μυαλό μας ελεύθερο να ξανανιώσει παιδί. Όμορφες δράσεις, όμορφα πράγματα, πολλά χαμόγελα, είναι πάντα σημαντικό να βρίσκεσαι κοντά σε παιδιά γιατί βλέπεις πρόσωπα αληθινά, αγνή χαρά, αγνή ευτυχία και αυτό σε κάνει χαρούμενο».

Η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, δήλωσε: «Στη Nova πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας στην κοινωνία ξεπερνά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Επενδύουμε ουσιαστικά στη νέα γενιά, δημιουργώντας εμπειρίες που εμπνέουν, ενδυναμώνουν και καλλιεργούν αξίες ζωής, όπως η ομαδικότητα, η συνεχής προσπάθεια και η πίστη στον στόχο. Μέσω της συνεργασία μας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός αξιοποιούμε τη δύναμη του αθλητισμού για να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, με συνέπεια και μακροπρόθεσμο όραμα».