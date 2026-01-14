Κύπελλο Ελλάδας: O Παναθηναϊκός «καθάρισε» τον Άρη με χατ-τρικ Μπακασέτα

Παναθηναϊκός – Άρης: Νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά Κυπέλλου για τον Παναθηναϊκού, που επικράτησε του Άρη με 3-0 στο ΟΑΚΑ και πλέον περιμένει τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια για μια θέση στον τελικό. Οι Πράσινοι έφτασαν στην επικράτηση με τρία γκολ του Μπακασέτα, τα δύο με πέναλτι, ενώ είχαν σε πολύ καλό βράδυ και τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος δείχνει να… κουμπώνει στα «θέλω» του Μπενίτεθ. Την ίδια στιγμή οι Κίτρινοι εμφανίστηκαν και πάλι ανταγωνιστικοί, όμως το πρόβλημα στην τελική προσπάθεια δεν τους έδωσε το δικαίωμα να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από το ματς και να γνωρίσουν τον αποκλεισμό.

