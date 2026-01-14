Κύπελλο Ελλάδας: Με χρυσό σκόρερ τον Σαλσέδο ο ΟΦΗ πέρασε στους «4»

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε ο ΟΦΗ! Η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ με γκολ του Σαλσέδο. Οι Κρητικοί έδειξαν ιδιαίτερα μαχητικό πρόσωπο απο την αρχή, μάλιστα είχαν δοκάρι με τον Νους, ενώ πρωταγωνιστής ήταν ο τερματοφύλακας Σαλσέδο με σημαντικές αποκρούσεις. Η Ένωση είχε δύο δοκάρια με Γιόβιτς και Μαρίν, αλλά και άλλες ευκαιρίες, όπως τετ α τετ του Βάργκα, αλλά δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια της οργάνωσης. «4»

