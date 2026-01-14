Dakar Rally 2026: Η γυναικεία ομάδα σκι κάνει γυμναστική και παίζει σκάκι

Οι αθλήτριες διασκεδάζουν στο Copper Mountain

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 17:08 Αιγάλεω: Γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα
14.01.26 , 16:37 MasterChef 10: Πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star!
14.01.26 , 16:08 Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
14.01.26 , 16:06 Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»
14.01.26 , 15:55 Μουρτζούκου: Καταγγέλλει Οργανωμένο Σχέδιο Εναντίον Της
14.01.26 , 15:49 Μαυρομμάτης: Μιλά για πρώτη φορά μετά την πυρκαγιά στο σπίτι του
14.01.26 , 15:43 «Οι Εύθυμες Κυράδες» με τη Μαίρη Βιδάλη και τον Μπάμπη Χατζηδάκη
14.01.26 , 15:41 Εξαφάνιση Λόρας: Πώς Εντόπισαν Οι Μαθητές Τη 16χρονη
14.01.26 , 15:38 Φοινικούντα: Φωτογραφίες Που Καίνε Ανιψιό Και Επιχειρηματία
14.01.26 , 15:30 Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα & Βρανά στην παρουσίαση του Τελικού
14.01.26 , 15:24 Dakar Rally 2026: Η γυναικεία ομάδα σκι κάνει γυμναστική και παίζει σκάκι
14.01.26 , 15:17 Το σπάνιο αντικείμενο που δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
14.01.26 , 13:40 Ντορέττα Παπαδημήτριου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Θα συγκατοικήσουν!
14.01.26 , 13:38 Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
14.01.26 , 13:20 Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόμενους γονείς - Ποιους αφορά
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Dakar Rally: Η Γυναικεία Ομάδα Σκι Διασκεδάζει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Dakar Rally που από το 2020, διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιανουαρίου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι φέτος στη Γιανμπού, στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας.

Η σκιέρ Lindsey Vonn

Η σκιέρ Lindsey Vonn

Το παρών έδωσε και η γυναικεία ομάδα σκι των ΗΠΑ. Τα κορίτσια που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους μία στενή φιλία δεν έκαναν μόνο σκι στο χιονισμένο έδαφος αλλά επιδόθηκαν σε πολλές δραστηριότητες. 

Η Mary Bocock

Η Mary Bocock

Η κορυφαία σκιέρ Mary Βοcock που περνάει τον περισσότερο χρόνο της ταξιδεύοντας στα βουνά, και η αγαπημένη της δραστηριότητα είναι το ποδήλατο βουνού έκανε προθέρμανση και γυμναστική μαζί με την επίσης κορυφαία σκιέρ  Keely Cashman.

Dakar Rally 2026: Η γυναικεία ομάδα σκι κάνει γυμναστική και παίζει σκάκι

H Mary Bocock και η  Keely Cashman κάνουν σκοινάκι/ φωτογραφία apimages 

Μαζί τους στην προπόνηση ήταν και η Ava Sunshine η οποία έκανε ποδήλατο και βαράκια  σε ένα αυτοσχέδιο γυμναστήριο στο διαμέρισμα Copper Mountain όπου διαμένει η γυναικεία ομάδα σκι των ΗΠΑ.

Dakar Rally 2026: Η γυναικεία ομάδα σκι κάνει γυμναστική και παίζει σκάκι

Η βετεράνος δρομέας Nina O'Brien θέλησε να ευχαριστήσει τις σκιέρ και τις καλωσόρισε με σημειώματα καλωσορίσματος τα οποία έδωσε σε όλες:  «Αυτό ήταν πολύ ωραίο», σχολίασε σε συνέντευξή της η Sunshine και πρόσθεσε:  «Έχουμε ένα πρόγραμμα μέντορα-μέντορα. Είναι λιγότερο να παίρνεις συμβουλές και περισσότερο σαν να έχεις έναν αυτόματο φίλο».

Οι Αμερικανίδες  σκιέρ που έχουν καταφέρει να γίνουν μία δεμένη ομάδα,  ταξιδεύουν μαζί, παίζουν μπιλιάρδο και αυτό που τις ενώνει είναι η συνεχής επιθυμία να γίνονται πιο γρήγοροι με το σκι.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DAKAR RALLY 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top