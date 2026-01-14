Dakar Rally 2026: Η γυναικεία ομάδα σκι κάνει γυμναστική και παίζει σκάκι

Το Dakar Rally που από το 2020, διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιανουαρίου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι φέτος στη Γιανμπού, στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας.

Η σκιέρ Lindsey Vonn

Το παρών έδωσε και η γυναικεία ομάδα σκι των ΗΠΑ. Τα κορίτσια που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους μία στενή φιλία δεν έκαναν μόνο σκι στο χιονισμένο έδαφος αλλά επιδόθηκαν σε πολλές δραστηριότητες.

Η Mary Bocock

Η κορυφαία σκιέρ Mary Βοcock που περνάει τον περισσότερο χρόνο της ταξιδεύοντας στα βουνά, και η αγαπημένη της δραστηριότητα είναι το ποδήλατο βουνού έκανε προθέρμανση και γυμναστική μαζί με την επίσης κορυφαία σκιέρ Keely Cashman.

H Mary Bocock και η Keely Cashman κάνουν σκοινάκι/ φωτογραφία apimages

Μαζί τους στην προπόνηση ήταν και η Ava Sunshine η οποία έκανε ποδήλατο και βαράκια σε ένα αυτοσχέδιο γυμναστήριο στο διαμέρισμα Copper Mountain όπου διαμένει η γυναικεία ομάδα σκι των ΗΠΑ.

Η βετεράνος δρομέας Nina O'Brien θέλησε να ευχαριστήσει τις σκιέρ και τις καλωσόρισε με σημειώματα καλωσορίσματος τα οποία έδωσε σε όλες: «Αυτό ήταν πολύ ωραίο», σχολίασε σε συνέντευξή της η Sunshine και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα πρόγραμμα μέντορα-μέντορα. Είναι λιγότερο να παίρνεις συμβουλές και περισσότερο σαν να έχεις έναν αυτόματο φίλο».

Οι Αμερικανίδες σκιέρ που έχουν καταφέρει να γίνουν μία δεμένη ομάδα, ταξιδεύουν μαζί, παίζουν μπιλιάρδο και αυτό που τις ενώνει είναι η συνεχής επιθυμία να γίνονται πιο γρήγοροι με το σκι.

