Παναθηναϊκός: Όλες οι εξελίξεις για την υγεία του Ναν

Η κατάστασή του δεν εμπνέει εμπιστοσύνη

Πηγή: φωτογραφία από eurokinissi.gr, φωτογράφος: Θανάσης Δημόπουλος
Παναθηναϊκός: Όλες οι εξελίξεις για την υγεία του Ναν
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έλειψε από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. 

Ο βασιλιάς στον θρόνο του: Ο Ναν βγήκε MVP της φετινής Euroleague!

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να στερήθηκε τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον Ολυμπιακό για τη Basket League, όμως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Ο Αμερικανός σταρ των «πρασίνων» αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο, ύστερα από ένα χτύπημα στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής για το ντέρμπι στο ΣΕΦ.

Η κατάσταση του, ωστόσο, δεν εμπνέει ανησυχία και υπολογίζεται κανονικά από τον Εργκίν Αταμάν για τη διπλή εβδομάδα της Ευρωλίγκας και τις αναμετρήσεις με Αναντολού Εφές και Βιλερμπάν.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Σαμοντούροβ, ο 19χρονος πάουερ φόργουορντ χτύπησε στο δάχτυλο κόντρα στον Ολυμπιακό και τη Δευτέρα 13/10 θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.

Πηγή: Novasports.gr

