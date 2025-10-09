Η σεζόν της Φόρμουλα 1 του 2026 θα περιλαμβάνει 24 αγώνες

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα στις 10 Ιουνίου, η σεζόν της Φόρμουλα 1 του 2026 θα επεκτείνει σημαντικά το πρόγραμμά της. Θα συμπεριλάβει και πάλι 24 Γκραν Πρι, απλωμένα και στις πέντε ηπείρους. Η σεζόν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει μεταξύ 6 και 8 Μαρτίου στην Αυστραλία (Μελβούρνη) ως συνήθως και να τελειώσει το Σαββατοκύριακο 4-6 Δεκεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι!

Η κύρια αλλαγή, που ήταν ήδη ευρέως γνωστή, είναι η εξαίρεση της Ίμολα από τη λίστα και το ντεμπούτο της νέας πίστας μέσα στη πόλη της Μαδρίτης, η οποία θα φιλοξενήσει το Grand Prix της Ισπανίας τον Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι η σεζόν του 2026 θα περιλαμβάνει πλέον δύο αγώνες σε ισπανικό έδαφος, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν εκτός των άλλων και μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον, με τα προγνωστικά στο https://betbrothers.gr/prognostika/ να δίνουν και να παίρνουν, αφού η ποικιλία αγορών των στοιχηματικών θα είναι πολύ πλούσια!

Το Circuit de Catalunya παραμένει κανονικά στο πρόγραμμα, αλλά με νέο όνομα: Grand Prix της Βαρκελώνης ή Grand Prix της Καταλονίας. Πάμε να δούμε ακόμα περισσότερα για τις αλλαγές που φέρνει η νέα σεζόν, τα στοιχεία που παραμένουν ως είχαν και τα σημεία που πρέπει να προσέξετε, όλα εδώ σε αυτό το άρθρο.

Μια ματιά στο πρόγραμμα

Η σεζόν του 2026 θα ξεκινήσει και πάλι με το Grand Prix της Αυστραλίας στη Μελβούρνη, στις 6-8 Μαρτίου, ακολουθούμενο από το Grand Prix της Κίνας το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο. Τα Γκραν Πρι του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας έχουν επαναπρογραμματιστεί για τον Απρίλιο, στις 12 και 19 αντίστοιχα, λόγω των διακοπών του Ραμαζανιού. Με αυτή την αλλαγή, το Γκραν Πρι της Ιαπωνίας καταλαμβάνει πλέον την τρίτη θέση στο ημερολόγιο, πραγματοποιούμενο μόνο του στις 29 Μαρτίου. Μια αλλαγή σε σχέση με το 2025, όταν και οι ομάδες αντιμετώπισαν στενά χρονικά όρια και προβλήματα στη διαχείριση λόγω της ταχείας μετακίνησης από την Ασία στην Αραβική Χερσόνησο.

Μετά από αυτή τη φάση, η Φόρμουλα 1 κατευθύνεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Γκραν Πρι του Μαϊάμι να έχει προγραμματιστεί για τις 3 Μαΐου. Τρεις εβδομάδες αργότερα, θα είναι η σειρά του Καναδά να φιλοξενήσει τη συνέχεια του πρωταθλήματος, αντιστρέφοντας τη σειρά του προγράμματος του 2025, όταν το Γκραν Πρι του Μόντρεαλ πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου, τρεις ευρωπαϊκούς αγώνες μετά το Μαϊάμι. Αυτή η αναδιάρθρωση στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας ανάμεσα στους αγώνες της Βόρειας Αμερικής.

Ο νέος αγώνας στον αστικό ιστό της Μαδρίτης

Το Grand Prix της Ισπανίας μεταφέρεται από τη Βαρκελώνη στη Μαδρίτη, κάνοντας το ντεμπούτο του στο ημερολόγιο από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στη νέα αστική διαδρομή με την ονομασία IFEMA-Madring. Θα είναι μήκους 5,4 χλμ. και 22 στροφών και θα εκτείνεται μεταξύ του εκθεσιακού κέντρου IFEMA και της γειτονιάς Valdebebas, με υβριδικό σχεδιασμό που συνδυάζει αστικά και μόνιμα τμήματα.

Κατά την παρουσίαση, ο Carlos Sainz (Williams) έδειξε τον ενθουσιασμό του καθώς οδήγησε μέρος της διαδρομής, χαρακτηρίζοντάς την «ημι-αστική, συνδυάζοντας παραδοσιακές στροφές και στυλ δρόμου, που του θύμισαν το Μπακού ή τη Σιγκαπούρη.

Το Grand Prix της Emilia-Romagna στην Imola έχει αφαιρεθεί από το ημερολόγιο του 2026, αφού η πίστα δεν κατάφερε να ανανεώσει τη σύμβασή της με την FOM και τη FIA. Σε επίσημη δήλωση, οι αξιωματούχοι της Ίμολα εξέφρασαν την ελπίδα για μια πιθανή επιστροφή στη Φόρμουλα 1 στο μέλλον, αν και αναγνώρισαν ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την επόμενη σεζόν.

Οι λόγοι που έκαναν τις αλλαγές απαραίτητες

Η συμπερίληψη του Ραμαζανιού, το οποίο το 2026 θα πέσει μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, οδήγησε στην αναπρογραμματισμό των Γκραν Πρι του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας για τον Απρίλιο, μια απόφαση που σέβεται τις πρακτικές και πολιτιστικές ανάγκες των ομάδων και των φίλων του πρωταθλήματος. Μεταξύ αυτών είναι και το στοίχημα, καθώς δεν είναι παντού αποδεκτό, όπως μπορεί κανείς να μάθει από ενημερωμένες αξιολογήσεις εταιριών όπως αυτή της elabet, κάτι που παίζει σε έναν βαθμό τον ρόλο του. Από την άλλη πλευρά, η ενοποίηση του ευρωπαϊκού μπλοκ μεταξύ Ιουνίου και τέλους Ιουλίου στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του προγράμματος, προωθώντας πιο αποτελεσματικές χερσαίες μετακινήσεις μεταξύ κοντινών αγώνων όπως το Μονακό, η Βαρκελώνη, το Σπίλμπεργκ, το Σίλβερστοουν και το Σπα, και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που συνδέεται με τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Η έναρξη της Μαδρίτης αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Φόρμουλα 1 να ενισχύσει την παρουσία της στην Ισπανία, η οποία θεωρείται στρατηγική αγορά τόσο για τους διεθνείς χορηγούς όσο και για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η ισπανική πρωτεύουσα αναδείχθηκε έτσι ως το ιδανικό μέρος για μια νέα αστική - έστω και κατά το ήμισι - διαδρομή, σύμφωνα και με την τάση για τη διεξαγωγή αγώνων σε αστικά κέντρα υψηλού προφίλ.

Η απόφαση να διεξαχθούν τρία Γκραν Πρι τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Μέση Ανατολή στοχεύει στη μεγιστοποίηση τόσο της προβολής στα μέσα ενημέρωσης όσο και της εμπορικής απόδοσης ολόκληρου του πρωταθλήματος. Αυτή η συγκέντρωση σε περιφερειακά κέντρα επιτρέπει την προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων φιλοξενίας και προώθησης των μπραντς που συμμετέχουν, ειδικά σε αγορές με υψηλό οικονομικό προφίλ και διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό.

Στοίχημα στην αειφορία

Ένα από τα βασικά σημεία της των αλλαγών που θα φέρει η νέα χρονιά της F1 είναι η αειφορία. Η σεζόν του 2026 θα φέρει μια σειρά από τεχνικές καινοτομίες, με πιο αξιοσημείωτη την εισαγωγή αυτοκινήτων που κινούνται με 100% αειφόρα καύσιμα, ένα αποφασιστικό βήμα προς την ουδετερότητα άνθρακα. Ταυτόχρονα, το πρωτάθλημα αποκτά νέα ανταγωνιστική δυναμική με την είσοδο μεγάλων κατασκευαστών όπως η Audi, η Cadillac και η Ford, που υπόσχονται να εντείνουν τον ανταγωνισμό στις πίστες.

Ο Stefano Domenicali, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, δήλωσε: «Το 2026 θα είναι μια νέα εποχή για τη Formula 1, όπου θα δούμε μια νέα σειρά κανονισμών για το άθλημα, τα αυτοκίνητα και τους κινητήρες μας, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από 100% βιώσιμα καύσιμα». Στην ίδια δήλωση, ο Mohammed Ben Sulayem, Πρόεδρος της FIA, ενίσχυσε τη δέσμευση για βιωσιμότητα: «Το ημερολόγιο αντανακλά τον παγκόσμιο χαρακτήρα της Φόρμουλα 1, με αγώνες σε πέντε ηπείρους και μια πιο αποτελεσματική γεωγραφική ροή. Η άφιξη της Μαδρίτης και των νέων ομάδων σηματοδοτεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για το άθλημα».