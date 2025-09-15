Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία - Κέρδισε την Τουρκία σε ματς θρίλερ!

Η Γερμανία νίκησε με 88-83 την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν και κατέκτησε το Eurobasket, δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Μανίλα. Μεγάλος Ντένις Σρέντερ στο τέλος, καθώς έβαλε έξι συνεχόμενους πόντους, δίνοντας ουσιαστικά το τρόπαιο στην ομάδα του. Τεράστια εμφάνιση από τον Μπόνγκα που είχε 20 πόντους, ενώ 18 συμπλήρωσε ο Φραντς Βάγκνερ. Ο Σρέντερ είχε 16 πόντους και 12 ασίστ. Από την άλλη Σενγκούν με 28 και ο Όσμαν με 23, αλλά δεν τα κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο για την χώρα τους.

