O Παναθηναϊκός «άντεξε» και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός άντεξε απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (0-0) και με το 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, αυξάνοντας σημαντικά και τα έσοδά του. Οι πράσινοι ξεκίνησαν την προσπάθειά τους από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, όμως αποκλείστηκαν από τη Ρέιντζερς, συνέχισαν στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και τώρα έκλεισαν θέση για τον χειμώνα στην δεύτερη διασυλλογική διοργάνωση.

