ΠΑΟΚ: «Κατάπιε» τη Ριέκα και προκρίθηκε στη League phase του Europa League

Στην Τούμπα είναι αλλιώς! Καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με τη Ριέκα, διέλυσε με το επιβλητικό 5-0 τους Κροάτες και ανέτρεψε τα δεδομένα στα playoffs του Europa League, παίρνοντας την πρόκριση στη league phase με συνολικό σκορ 5-1. Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ, Γιακουμάκης και Πέλκας τα γκολ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Έλληνα φορ να ανοίγει λογαριασμό με τα ασπρόμαυρα με ένα ασύλληπτης ομορφιάς τέρμα περνώντας ως αλλαγή. Με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μαϊστόροβιτς ολοκλήρωσαν το ματς οι ηττημένοι, που συνεχίζουν στο Conference League. Την Παρασκευή (29/08) στις 14:00 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr