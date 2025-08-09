Παίκτης της Euroleague θα φορέσει τη φανέλα του Άρη

Την σημαντική ενίσχυση με τον Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσε ο Άρης, με τον Αμερικανό σέντερ να υπογράφει ως το 2027. Ο Ίνοχ έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με τη φανέλα της Μπασκόνια για δύο σεζόν.
Πέρσι ήταν στη Ρίτας Βίλνιους όπου κατέγραψε σε 12 παιχνίδια στο BCL 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μέσο όρο σε 23.3 λεπτά. Ενώ αντίστοιχα στη Λιθουανία μέτρησε 7.0 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ μέσο όρο σε 40 αγώνες.
