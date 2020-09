Ο Κούμαν υποκλίθηκε στον Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του Ρόναλντ Κούμαν, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Βιγιαρεάλ (27/09) και ο ολλανδός τεχνικός σε δηλώσεις, ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Ταραγόνα το Σάββατο (12/09), μίλησε για τον Αργεντινό με τα καλύτερα λόγια, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να τον έχει στο ρόστερ της ομάδας.

❝Everybody knows he's the best ...❞

— @RonaldKoeman on Leo #Messi pic.twitter.com/Tg1dKNXFPq