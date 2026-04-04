Τα μυστικά του Απριλίου για τις σχέσεις όλων των ζωδίων

Ο μήνας κλείνει με ρομαντική και συναισθηματική χροιά

Σχεσεις
Τα μυστικά του Απριλίου για τις σχέσεις όλων των ζωδίων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άση Μπήλιου περιγράφει τον ...ερωτικό Απρίλιο για όλα τα ζώδια. Είναι ένας μήνας με πολλές αλλαγές και πολλά "σκαμπανεβάσματα" τόσο στην ερωτική διάθεση όσο και στον συναισθηματικό μας κόσμο

Ο Απρίλιος μας υποδέχεται με μια έντονη ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς η Αφροδίτη έχει ήδη περάσει στον Ταύρο από το τέλος Μαρτίου. Στις σχέσεις αυτό μεταφράζεται σε επιθυμία για ουσία, επαφή, συνέπεια και απτά δείγματα αγάπης. Ωστόσο, η Πανσέληνος στις 02/04/2026  στον Ζυγό έρχεται να φωτίσει το δίπολο «εγώ και ο/η άλλος/η», με τον Ήλιο στον Κριό να ζητά αυτονομία και τη Σελήνη στον Ζυγό να αναζητά ισορροπία.

Το τετράγωνο με τον Δία φέρνει υπερβολές: υποσχέσεις που δεν τηρούνται, προσδοκίες που φουσκώνουν, αντιδράσεις που ξεφεύγουν από το μέτρο. Είναι ένα φεγγάρι που μπορεί να οδηγήσει είτε σε μεγάλες δηλώσεις είτε σε έντονες απογοητεύσεις, ειδικά αν υπάρχει ήδη ανισορροπία στη σχέση. Σε συνδυασμό με τη γενική πρόβλεψη της ημέρας τώρα πια μπορείτε να διαβάζετε και τις δικές σας μοναδικές καθημερινές αστρολογικές επιρροές πατώντας εδώ.

full moon april

Η Πανσέληνος στις αρχές του μήνα φέρνει αναστάτωση

Το σκηνικό αλλάζει εντελώς

Στη συνέχεια, το κλίμα γίνεται πιο απαιτητικό, καθώς από τις 09/04 ο Άρης προχωρά στον Κριό, στο ζώδιο που κυβερνά, ενεργοποιώντας την παρόρμηση, τη διεκδίκηση και την ανάγκη για άμεση δράση. Ωστόσο, οι συναντήσεις του με τον Ποσειδώνα στις 13/04/2026 και τον Κρόνο στις 20/042026 μπερδεύουν το τοπίο. Από τη μία υπάρχει έντονη επιθυμία, από την άλλη ασάφεια, απογοήτευση ή και απόρριψη.

Το ίδιο μοτίβο ενισχύεται όταν ο Ερμής περνά στον Κριό στις 15/04/2026 και συναντά επίσης τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο στις 17/04/2026 και στις 20/04/2026. Λόγια που λέγονται βιαστικά, μηνύματα που παρερμηνεύονται, σιωπές που δημιουργούν απόσταση. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν καταστάσεις όπου κάποιος εκφράζεται αυθόρμητα και μετά το μετανιώνει, ή αντίθετα, αποσύρεται χωρίς να εξηγεί τι πραγματικά νιώθει.

