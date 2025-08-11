Tips για να δείχνουν τα άκρα σου πιο αδύνατα

Το να αισθάνεσαι άνετα και όμορφα με το σώμα σου δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Όλες οι γυναίκες, κάποια στιγμή στη ζωή μας, περνάμε αυτή τη φάση κατά την οποία νιώθουμε ότι κάποιο σημείο της εικόνας μας δεν είναι και τόσο ελκυστικό ή δεν είναι όπως θα το θέλαμε. Ένα από αυτά είναι συνήθως και τα χέρια. Σε ποια δεν θα άρεσε να είναι μακριά και αδύνατα (θα προσθέσω και το γραμμωμένα) όπως για παράδειγμα τα χέρια των μοντέλων;

Mάσκα μαλλιών: Τέσσερις διαφορετικοί τρόποι για να χρησιμοποιήσεις

Η μόδα και τα τρικ γύρω από τις στιλιστικές επιλογές μας έρχονται ευτυχώς να μας λύσουν το πρόβλημα! Αλλάζοντας μερικές ενδυματολογικές συνήθειες μπορείς να δημιουργήσεις την ψευδαίσθηση των πιο μακριών και αδύνατων χεριών, χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι. Ας δούμε τι μπορείς να δοκιμάσεις… 

Αυτά είναι τα 5 πιο στιλάτα prints του καλοκαιριού - Πώς θα τα φορέσετε!

Φαρδιά T-shirts

Ενδεχομένως να τα έχεις συνδέσει με πιο αθλητικά ή με boyfriend looks, ωστόσο τα φαρδιά T-shirts είναι κομμάτια «μπαλαντέρ», μιας και φοριούνται από το πρωί έως το βράδυ, συνδυάζονται με τα πάντα και το σημαντικότερο είναι πως δεν τονίζουν τα χέρια, αντιθέτως τα κάνουν να μοιάζουν όπως ακριβώς θα ήθελες.

Κοσμήματα

Δεν έχει καμία σημασία ποιο είναι το ύφος τους. Μπορείς να φορέσεις boho ή οποιοδήποτε άλλο κόσμημα εσύ επιθυμείς ανάλογα με την περίσταση. Αρκεί να το προσθέσεις στο look σου για να δημιουργήσεις αντιπερισπασμό. Φορώντας πολλά δαχτυλίδια ή βραχιόλια τραβάς την προσοχή και τα βλέμματα σε αυτά αλλά όχι στα χέρια σου.

Πηγή: allyou.gr

