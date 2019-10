To Catwalk Της Γωγούς για δείπνο με τον παιδικό έρωτα

Πασαρέλα στο Shopping Star έκανε η Γωγώ το απόγευμα της Δευτέρας. Το θέμα ήταν «Δείπνο με τον παιδικό έρωτα». Πώς τα πήγε η διαγωνιζόμενη; Κατάφερε να εντυπωσιάσει τη Βίκυ Καγιά;

«Φοράς ψηλόμεση μπεζ φούστα η οποία είναι κυριαρχικό στοιχείο στο look σου. Είναι πολύ ρομαντικό. Πολύ κοριτσίστικο ειδικά η ζώνη με την καρδιά. Δεν τρελαίνομαι, το βρίσκω παρωχημένο αυτό το look. To μπολερό είναι ωραίο. Τα σκουλαρίκια, κοριτσίστικα. Τα πέδιλα είναι εντάξει. Τα πέδιλα μπεζ nude το βράδυ δε τα προτιμώ» ήταν τα σχόλια της fashion expert.



