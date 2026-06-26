Ραγίζει καρδιές ο Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ζω κατά λάθος»

Θανάσης Βισκαδουράκης: Η εξομολόγηση για τον γιο του και την οικογένεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.06.26 , 09:51 Λάρισα: Κρατούσε όμηρο με τσεκούρι την πρώην του
26.06.26 , 09:49 Ραγίζει καρδιές ο Mike για τη μάχη του με τον καρκίνο
26.06.26 , 09:39 MasterChef:Η συγκινητική αφιέρωση & το ευχαριστώ του Ανδρέα στον πατέρα του
26.06.26 , 09:36 MasterChef Τελικός - Μιχάλης: «Εξαιρετικοί μάγειρες, τρομερά παιδιά»
26.06.26 , 09:17 Ραγίζει καρδιές ο Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ζω κατά λάθος»
26.06.26 , 09:07 MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»
26.06.26 , 09:03 Διάσημοι Έλληνες που μίλησαν ανοιχτά για την εξαρτήσή τους από τα ναρκωτικά
26.06.26 , 08:46 Πανελλήνιες: Τα δίδυμα αδέλφια που αρίστευσαν παρά τα προβλήματα υγείας
26.06.26 , 08:36 MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»
26.06.26 , 08:34 Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική ανάρτηση της αρχισυντάκτριας του Buongiornο
26.06.26 , 08:18 Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
26.06.26 , 07:47 Πατέρας και αδερφός Πάνου στο star.gr: «Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα»
26.06.26 , 07:47 Σεισμός Βενεζουέλα: «Ενέργεια ίση με 180 βόμβες της Χιροσίμα»
26.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Ιουνίου
26.06.26 , 02:11 MasterChef Τάσος Παυλίδης: «Νιώθω νικητής. Δεν ξενέρωσα που έχασα»
MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
MasterChef Τελικός: Βούρκωσε ο Πάνος Τελάλης - Τον αποθέωσε ο Κοντιζάς!
MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!
Πατέρας και αδερφός Πάνου στο star.gr: «Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα»
MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους
Πανελλήνιες: Τα δίδυμα αδέλφια που αρίστευσαν παρά τα προβλήματα υγείας
MasterChef Τάσος Παυλίδης: «Νιώθω νικητής. Δεν ξενέρωσα που έχασα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης άνοιξε την καρδιά του και τα όσα είπε δεν πέρασαν απαρατήρητα. Ο γνωστός ηθοποιός, σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», μίλησε για την οικογένεια, τον γιο του, τον Θεό, αλλά και για τις σκοτεινές στιγμές που πέρασε στη ζωή του.

Με λόγια που πραγματικά συγκλονίζουν, ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε στις αξίες που θέλει να δώσει στο παιδί του, τονίζοντας πως για εκείνον όλα ξεκινούν από το σπίτι, τη μητέρα και τον πατέρα.

Βισκαδουράκης: «Το πιο δύσκολο ήταν όταν στο μαιευτήριο χάναμε το παιδί»

Θανάσης Βισκαδουράκης: Η οικογένεια πάνω απ’ όλα

«Το ‘χω, γιατί πρωτίστως είναι η οικογένεια. Η μαμά κι ο μπαμπάς. Οι δύο πυλώνες του μεγαλώματος ενός παιδιού. Και μετά έρχεται ο δάσκαλος. Όλα εκπορεύονται από τη μαμά. (…) Αν είναι από πάνω η μαμά κι ο μπαμπάς, το παιδί θα σωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά o Θανάσης Βισκαδουράκης.

 

.Συγκινεί ο Βισκαδουράκης: «Στα παιδικά μου χρόνια μου έλειψε μία αγκαλιά»

 

«Ζω κατά λάθος» – Η φράση που πάγωσε τους πάντες

Η πιο δυνατή στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε για τη δική του ζωή και για όλα όσα θεωρεί πως κατάφερε να ξεπεράσει χάρη στην πίστη του. «Μου λέει ο αδερφός μου: “Το ξέρεις ότι ζούμε κατά λάθος;”. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν έχω… είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα. Αλλά είχα έναν σύμμαχο. Τον Θεό», είπε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει στον γιο του να μιλά στον Θεό με παιδικότητα και καθαρή ψυχή: «Το πρώτο πράγμα που λέω στον γιο μου: “Είπαμε καλημέρα; Κλείσε τα μάτια, Άρχοντα… Άρχοντα, καληνύχτα, σ’ αγαπάω, έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο… Περάσαμε καλά. Καληνύχτα”. Όχι υπερβολές»
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top