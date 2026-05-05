Η βιογραφία «Lee» με την Kate Winslet στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Υποψήφια για EE BAFTA στην κατηγορία Outstanding British Film of the year

Lee με την Kate Winslet στη Nova
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «Lee» με την Kate Winslet προβάλλεται την Κυριακή 10 Μαΐου (22:00) στο Novacinema1.
  • Η ταινία είναι υποψήφια για βραβείο EE BAFTA στην κατηγορία Outstanding British Film of the year.
  • Η υπόθεση διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ακολουθεί πρώην μοντέλο που γίνεται φωτογράφος.
  • Συμμετέχουν οι Alexander Skarsgard, Marion Cotillard και Andrea Riseborough, με σκηνοθεσία της Ellen Kuras.
  • Διαθέσιμη και στην πλατφόρμα ΕΟΝ On Demand για παρακολούθηση όποτε επιθυμείτε.

Την αληθινή ιστορία «Lee» (2023, διάρκειας 112’) με την Kate Winslet, υποψήφια για βραβείο EE BAFTA Film Awards  στην κατηγορία Outstanding British Film of the year και τους Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough και σκηνοθεσία της Ellen Kuras θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 10 Μαΐου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα πρώην μοντέλο γίνεται φωτογράφος, καταγράφοντας τη σκληρή αλήθεια του μετώπου. Μέσα από τον φακό, το θάρρος και η φρίκη συνυπάρχουν καθώς ρισκάρει τα πάντα. Μην χάσετε την συνέχεια την Κυριακή 10/5 (22:00).

    Αυτή την Κυριακή 10/5 (22:00) στο Novacinema1 με τους Kate Winslet, Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough και σκηνοθεσία της Ellen Kuras
    Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!


Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

