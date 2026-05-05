Την αληθινή ιστορία «Lee» (2023, διάρκειας 112’) με την Kate Winslet, υποψήφια για βραβείο EE BAFTA Film Awards στην κατηγορία Outstanding British Film of the year και τους Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough και σκηνοθεσία της Ellen Kuras θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 10 Μαΐου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.



Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα πρώην μοντέλο γίνεται φωτογράφος, καταγράφοντας τη σκληρή αλήθεια του μετώπου. Μέσα από τον φακό, το θάρρος και η φρίκη συνυπάρχουν καθώς ρισκάρει τα πάντα. Μην χάσετε την συνέχεια την Κυριακή 10/5 (22:00).

