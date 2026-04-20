MasterChef: Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποχώρησαν οι Γιάννης Ανυφαντάκης και Γιώργος Αχλαδιώτης από τη Μπλε μπριγάδα.
  • Η νέα εβδομάδα στο MasterChef 10 ξεκινά με τη δοκιμασία του Mystery Box και εστιάζει στη ζαχαροπλαστική.
  • Οι μπριγάδες Κόκκινη και Μπλε επιστρέφουν με μαγειρικές μονομαχίες για πολύτιμους πόντους.
  • Οι αρχηγοί των μπριγάδων, Χάρης Τζαν και Πάνος Τελάλης, έχουν ασυλία και θα ορίσουν τους μονομάχους.
  • Ο νικητής του MasterChef 10 θα κερδίσει έπαθλο 100.000€ και θα αναδειχθεί μέσα από σφοδρές δοκιμασίες.

Ο Γιάννης Ανυφαντάκης και ο Γιώργος Αχλαδιώτης από τη Μπλε μπριγάδα ήταν οι δύο διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα «Thriller». Μια εβδομάδα που υπενθύμισε σε όλους πως στην κουζίνα του MasterChef 10 τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάθε νίκη είναι πολύτιμη και κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

Απόψε, Δευτέρα 20 Απριλίου, το MasterChef 10 επιστρέφει στην κανονική του ροή, ξεκινώντας παραδοσιακά με τη δοκιμασία του Mystery Box. Η εβδομάδα που ακολουθεί απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, τεχνική, μεθοδικότητα και απόλυτη ακρίβεια. Η «γλυκιά εβδομάδα» ξεκινά και η ζαχαροπλαστική περνά στο προσκήνιο, κάνοντας κάθε λεπτομέρεια στα πιάτα των διαγωνιζόμενων ακόμα πιο σημαντική. Η αισθητική και η γεύση καθορίζουν το αποτέλεσμα που θα αξιολογήσουν οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος στα πιάτα των 15 υποψήφιων.

Οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, επιστρέφουν και μαζί τους επιστρέφουν και οι μαγειρικές μονομαχίες. Κάθε μονομαχία αντιστοιχεί σε έναν πολύτιμο πόντο, με τη μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους να αναδεικνύεται νικήτρια, εξασφαλίζοντας ασφάλεια για όλα τα μέλη της για απόψε.

Από την ηττημένη μπριγάδα, θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση της εβδομάδας. Οι μόνοι, που παραμένουν ασφαλείς, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι οι δύο αρχηγοί της Μπλε και Κόκκινης μπριγάδας που έχουν ασυλία, ο Χάρης Τζαν και ο Πάνος Τελάλης αντίστοιχα, οι οποίοι θα ορίσουν και τα αποψινά ζευγάρια μονομάχων.

Το αποψινό Mystery Box επιμελήθηκε ένας ιδιαίτερα αγαπημένος γνώριμος από τα παλιά. Με καταγωγή από τις Σέρρες, μάγειρας και ζαχαροπλάστης, με 15 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαία εστιατόρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βρέθηκε από το Δουβλίνο στην κουζίνα του MasterChef, ξεχωρίζοντας με τις δημιουργίες και το απαράμιλλο στυλ του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Συμεωνίδη.

Ποια μπριγάδα θα είναι η αποψινή νικήτρια και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

