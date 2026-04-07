Πάσχα με «Jurassic World: Rebirth» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

H ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand δίνει τη δυνατότητα offline προβολής

Πάσχα Με Jurassic World Rebirth Στο Sunday Premiere Nova
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την υποψήφια ταινία για Oscar Καλύτερων Οπτικών Εφέ στη φετινή τελετή «Jurassic World: Rebirth» (2025, διάρκειας 134’) με τους Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend και σκηνοθεσία του Gareth Edwards θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Nova Cinema Jurassic

Δείτε offline τις ταινίες με την υπηρεσία EON On Demand

Χρόνια μετά την εξάπλωση των δεινοσαύρων, μια μυστική ομάδα φτάνει σε ένα απαγορευμένο νησί για να συλλέξει γενετικό υλικό. Η αποστολή γίνεται θανάσιμη όταν οι αρχαίοι θηρευτές κυριαρχούν ξανά. Μην χάσετε την περιπέτεια δράσης την Κυριακή του Πάσχα 12/4 (22:00).

Jurassic World

"Jurassic World: Rebirth" την Κυριακή του Πάσχα στο Novacinema 1 

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

