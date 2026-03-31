MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου

Στο σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας, ο Γιώργος θα ετοιμάσει ένα πιάτο που θα συζητηθεί!

«Σήμερα ταξιδεύω λίγο… σε παραλίες και θα κάνω έναν τραχανά», αποκαλύπτει ο πρώην αρχηγός της μπλε μπριγάδας, δημιουργώντας ερωτηματικά.

Η περιγραφή του παραξένεψε τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να τον τρολάρει. «Τι καλύτερο από το να είσαι στην παραλία, ε; Με τα κοκτεϊλάκια σου και να τρως έναν ζεστό τραχανά», αναρωτιέται ο αγαπημένος σεφ και κριτής. Ενώ, στη συνέχεια

«Ωχ, Θεέ μου…», σχολιάζει λίγο πριν γευτεί την προσπάθειά του.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο

Ο Γιώργος προτρέπει τους κριτές να ανακατέψουν τα υλικά προτού δοκιμάσουν και τους εύχεται καλή όρεξη. «Ανακατέψτε τα και καλή σας όρεξη», τους λέει, με τον «θείο» Λεωνίδα να προσθέτει αμέσως με χιούμορ: «Και θα με θυμηθείτε».

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το Breakfast@Star, βλέπουμε επίσης τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να επισημαίνει στους παίκτες: «Εδώ είναι ένας διαγωνισμός. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Όποιο πιάτο κρίνουμε και διαφωνείτε, μπορείτε να το σημειώνετε και, έξω από εδώ, να το βάλετε στο πρώτο σας μενού, όπου θα αποδειχθεί αν είναι καλό ή αν χρειάζεται διορθώσεις».

Η μπλε μπριγάδα κέρδισε την προηγούμενη δοκιμασία και θέλει να κλείσει και τη σημερινή ημέρα με νίκη. Θα την αφήσει η κόκκινη μπριγάδα;

