Σταθακόπουλος: Ο απόγονος αγωνιστών του ‘21 αποκαλύπτει άγνωστα παρασκήνια

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, η εκπομπή «Οι Συμφοιτητές», που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube, φιλοξένησε τον οθωμανολόγο, καθηγητή και δικηγόρο Δημήτρη Σταθακόπουλο, σε μια συζήτηση που ξέφυγε από τα συνηθισμένα ιστορικά στερεότυπα και φώτισε μια λιγότερο γνωστή πλευρά των αγωνιστών του 1821: την καθημερινότητά τους, τις αδυναμίες τους, τους έρωτές τους και τις ανθρώπινες στιγμές πίσω από τα μεγάλα ονόματα της Επανάστασης.

Ο Δημήτρης Σταθακόπουλος δεν βρέθηκε στο στούντιο μόνο ως ειδικός της Οθωμανικής περιόδου, αλλά και ως απόγονος αγωνιστών του ’21 και από τις δύο πλευρές της οικογένειάς του.

Μάλιστα, έφερε μαζί του ιστορικά τεκμήρια και κειμήλια, προκαλώντας το ενδιαφέρον της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά.

Ξεχωριστή θέση είχε το πιστό αντίγραφο του ταμπουρά του Μακρυγιάννη, το οποίο, όπως εξήγησε, κατασκευάστηκε από τον τεχνίτη που είχε αναλάβει και τη συντήρηση του αυθεντικού οργάνου, το οποίο φυλάσσεται στην Παλαιά Βουλή.

Από την πρώτη στιγμή, η κουβέντα απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Δημήτρης Σταθακόπουλος εξήγησε ότι οι αγωνιστές του 1821 δεν ήταν μόνο μορφές συνδεδεμένες με μάχες, πολεμικά κατορθώματα και θυσίες, αλλά και άνθρωποι με ευαισθησίες, πάθη, καθημερινές συνήθειες και προσωπικές ιστορίες. Η μουσική, όπως τόνισε, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, ενώ το δημοτικό τραγούδι λειτούργησε ως φορέας ελληνικότητας και συλλογικής μνήμης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι αναφορές του σε προσωπικές ιστορίες μεγάλων μορφών της Επανάστασης.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που είχε μείνει χήρος και είχε «χάσει» τον γιο του, φέρεται να είχε ερωτική σχέση με τη μοναχή Μαργαρίτα Βελισσάρη την περίοδο που ήταν περιορισμένος στην Ύδρα, με τη σχέση αυτή να οδηγεί μάλιστα στη γέννηση ενός γιου, του Κωνσταντίνου. Τότε ο Γέρος του Μωριά ήταν 55 ετών.

Αντίστοιχα, για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη ανέφερε ότι, παρά το βαρύ κοινωνικό στίγμα που έφερε ως νόθο παιδί, δημιούργησε μακροχρόνιο δεσμό με τη Μαριώ, μια γυναίκα μουσουλμανικής καταγωγής που ασπάστηκε τον χριστιανισμό και τον φρόντιζε στενά.

Ο Δημήτρης Σταθακόπουλος μίλησε ακόμη για τις ίντριγκες και τις εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των αγωνιστών, επισημαίνοντας ότι δεν έλειπαν ούτε οι προσωπικές αντιπαραθέσεις ούτε οι βαριές κατηγορίες. Έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του οποίου η σύλληψη και η δολοφονία συνδέθηκαν με καχυποψία, πολιτικές σκοπιμότητες και εσωτερικούς εχθρούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Νικηταρά, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε αδυναμία στο ποτό, στοιχείο που χρησιμοποιούσαν αντίπαλοί του για να τον εκθέσουν.

Η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στους άνδρες. Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στις γυναίκες της Επανάστασης, όχι μόνο στις γνωστές μορφές όπως η Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους.

H Mπουμπουλίνα και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παρότι έγιναν συμπέθεροι, αφού πάντρεψαν τα παιδιά τους, φημολογείται ότι είχαν και σχέση μεταξύ τους!

Για τη Μαντώ Μαυρογένους, μάλιστα, αναφέρθηκε ότι η σχέση της με τον Δημήτριο Υψηλάντη δεν κατέληξε σε γάμο εξαιτίας πολιτικών παρεμβάσεων και ίντριγκας, με τη Μαντώ να φτάνει ακόμη και σε αγωγή για αθέτηση υπόσχεσης γάμου.

Εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν και οι αναφορές στη διαφθορά της εποχής, ειδικά γύρω από τα δάνεια της Επανάστασης. Όπως σημείωσε, υπήρχαν καταγγελίες για φουσκωμένους προϋπολογισμούς και κακή διαχείριση χρημάτων.

Η συζήτηση έκλεισε με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο να παίζει στον ταμπουρά το «Κολοκοτρωνέικο», δίνοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό και συγκινητικό τόνο σε ένα αφιέρωμα που έδειξε πως η Ιστορία γίνεται πιο ζωντανή όταν φωτίζεις όχι μόνο τα κατορθώματα, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τον ήρωα.