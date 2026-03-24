TractioN: Στη θέση του οδηγού η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο την Κυριακή στις 14:10 στο Star

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του TractioN
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του TractioN, η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου είναι καλεσμένη του Κώστα Στεφανή.
  • Η εκπομπή θα προβληθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου και θα εστιάσει στον μηχανοκίνητο κόσμο και τις εμπειρίες της Βαλεντίνας.
  • Θα παρουσιαστεί το CHERY TIGGO 9 PHEV AWD, ένα νέο υπερσύγχρονο plug-in υβριδικό SUV.
  • Θα αναλυθούν επίσης το GAC AION V, ένα ηλεκτροκίνητο SUV, και το ανανεωμένο SEAT ARONA.
  • Ο Θωμάς Ευθυμίου θα καλύψει την πολυτελή MERCEDES-BENZ VLE από τη Στουτγάρδη.

Στο νέο επεισόδιο του TractioN ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων του Star, Βαλεντίνα Καραγεωργίου. H Βαλεντίνα έρχεται στην εκπομπή με κέφι και όρεξη να μιλήσει για τον μηχανοκίνητο κόσμο, για τον εαυτό της και τις εμπειρίες της σε ταξίδια και ατελείωτες διαδρομές!

TractioN: Στη θέση του οδηγού η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου

Ειδικά για τη συζήτηση με τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, ο Κώστας Στεφανής επέλεξε το εντυπωσιακά άνετο και... απέραντα ευρύχωρο CHERY TIGGO 9 PHEV AWD! Ένα 7θεσιο, μεγάλο και επιβλητικό, υπερσύγχρονο plug-in υβριδικό όχημα παντός καιρού, εδάφους και... διάθεσης, που ήδη ταράζει τα δεδομένα στην κατηγορία των D-SUV.

Mη χάσετε το ολοκαίνουργιο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 29 Μαρτίου με καλεσμένη τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου!

TractioN: Στη θέση του οδηγού η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢     GAC AION V: Ο Κώστας κι ο Μάνος Στεφανής παρουσιάζουν το AION V, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νεοεισερχόμενα μοντέλα στην ελληνική αγορά και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτροκίνητων, οικογενειακών SUV. Oι συνεργάτες της εκπομπής εξηγούν ότι η GAC AION αποτελεί τον στρατηγικό πυλώνα ηλεκτροκίνησης εντός του ομίλου GAG (Guangzhou Automobile Group). Ο οποίος είναι ένας από τους πιο ισχυρούς και δυναμικά αναπτυσσόμενους κατασκευαστές οχημάτων της Κίνας!
➢    NEO SEAT ARONA: Το δίδυμο των... εξπέρ του TractioN επί των εξελίξεων στην ισπανική αυτοβιομηχανία, η Ινώ Στεφανή και ο Θωμάς Ευθυμίου, παρουσιάζουν την ανανεωμένη έκδοση του ARONA. Ενός μοντέλου που αποτελεί αιχμή του δόρατος για τη SEAT στην... πολυσύχναστη κατηγορία των αστικών B-SUV. Εκτενώς αναβαθμισμένο μέσα και έξω, το νέο SEAT ARONA, με χαρακτήρα και επιδόσεις, με γοητεία και το χάρισμα να μαγνητίζει, ανανεώνει την υποψηφιότητά του για το μοντέλο που θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη μερίδα του κοινού πιο κοντά στα σύγχρονα, αλλά και απολύτως νεανικά μοντέλα, για καθημερινή, αλλά και... πάσα χρήση!
➢    MERCEDES-BENZ VLE: Στη Στουτγάρδη της Γερμανίας βρέθηκε ο Θωμάς Ευθυμίου για ένα ταχύρρυθμο σεμινάριο περί του πώς ορίζεται σήμερα, αλλά και στο μέλλον, η έννοια της πολυτέλειας. Μόνο που η VLE είναι κάτι πολύ περισσότερο από την πλήρως εξηλεκτρισμένη διάδοχο της δημοφιλέστατης V-CLASS, καθώς η MERCEDES αποφάσισε να ανανεώσει εκ βάθρων τα οχήματα της κατηγορίας «βαν». Η VLE είναι, λοιπόν, μεγαλύτερη αλλά και ευέλικτη στο δρόμο, με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας που θυμίζει ιδιωτικό τζετ. Διαθέτει εκπληκτικές δυνατότητες διαμόρφωσης του θαλάμου επιβατών και μέσα infotainment απευθείας από το μέλλον, όπως και τεράστια αυτονομία, θεαματικά χαμηλές απαιτήσεις στη διάρκεια της επαναφόρτισης, εφοδιασμένη με πλούσιο και πρωτοποριακό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας.
  
TractioN - Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!
 
Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής
Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής
Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς
Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας
Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης
Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας
Εταιρία Παραγωγής: Prostef

