Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει μετά τη γέννα

Η KatKen ανυπομονεί να γίνει μαμά

Πότε θα επιστρέψει στο τηλεοπτικό πλατό μετά το μωρό
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της μωρό με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στην τηλεόραση γύρω στα μέσα Μαΐου, πιθανώς στις 18 Μαΐου.
  • Η παρουσιάστρια αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εγκυμοσύνη, αλλά παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει την καθημερινότητά της.
  • Εκφράζει έντονα συναισθήματα για την εγκυμοσύνη και την επαγγελματική της ζωή.
  • Η αγάπη της για την τηλεόραση και το κοινό παραμένει αμετάβλητη.

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται σε μια γλυκιά αναμονή, αφού σε λίγες εβδομάδες θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της μωράκι, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

 Η παρουσιάστρια που διανύει τον ένατο μήνα κύησής της, αποκάλυψε ότι λίγο μετά τα μέσα Μαΐου αναμένεται να κάνει το τηλεοπτικό της comeback.

Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»

Με αφορμή το ρεπορτάζ του Αποστόλη Ματάμη για τη Eurovision και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου, η Κατερίνα δήλωσε: «Θα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω λογικά. Τι ωραία; Θα τα δούμε όλα παρέα, θα είμαι και σπίτι να τα χαζεύω».

Η Κατερίνα Καινούργιου λέει πότε θα επιστρέψει στο πλατό μετά τη γέννα

Όπως όλα δείχνουν, η πιθανή ημερομηνία επιστροφής της εκπομπής της θα είναι η Δευτέρα 18 Μαΐου, φέρνοντας χαρά στους πιστούς τηλεθεατές που ανυπομονούν να τη δουν ξανά στο πλατό.

Νωρίτερα, στην έναρξη της εκπομπής της, η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε τους τηλεθεατές με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια, μοιράζοντας σκέψεις για τη δυσκολία της τελευταίας περιόδου της εγκυμοσύνης: «Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις. Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα».

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία του Κουτσουμπή από το σαλόνι τους

H εγκυμονούσα δεν κρύβει ότι οι τελευταίες εβδομάδες είναι απαιτητικές, με κάθε κίνηση να γίνεται πιο δύσκολη, ωστόσο δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την καθημερινότητά της όσο το σώμα της το επιτρέπει.

Η KatKen βιώνει με έντονα συναισθήματα αυτή τη μοναδική περίοδο της ζωής της, ισορροπώντας ανάμεσα στην αγωνία για τον ερχομό της κόρης της και την επαγγελματική της παρουσία. Η αγάπη της για την τηλεόραση και η αφοσίωσή της στο κοινό φαίνεται να παραμένουν αμετάβλητες, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής της, τη γέννηση του παιδιού της.
 

